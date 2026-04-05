Später Ausgleich in Zwickau: BFC Dynamo rettet einen Punkt

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In der Regionalliga Nordost markierte das Aufeinandertreffen zwischen den Westsachsen und den Berlinern den heutigen Abschluss des 28. Spieltags. Vor einer stimmungsvollen Kulisse boten beide Mannschaften einen hochemotionalen Schlagabtausch, der erst in der Nachspielzeit seine endgültige Wendung fand und die Tabellensituation für beide Traditionsvereine in einem intensiven Saisonendspurt weiter festigt.

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In einem packenden Duell musste die VSG Altglienicke in letzter Minute einen herben Dämpfer hinnehmen. Gegen die abstiegsbedrohte BSG Chemie Leipzig sahen die Berliner lange wie der sichere Sieger aus, doch die Gäste bewiesen eine bewundernswerte Moral. In der 59. Minute erzielte Ugur Ogulcan Tezel den Führungstreffer zum 1:0 für die Hausherren und versetzte die eigenen Anhänger in Jubel. Die Leipziger gaben sich jedoch nicht geschlagen und warfen in der Schlussphase alles nach vorne. Belohnt wurde dieser Einsatz in der Nachspielzeit: In der 90.+2 Minute markierte Stanley Ratifo den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Der FC Eilenburg und der Chemnitzer FC lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, der bereits in der ersten Halbzeit seine Höhepunkte fand. Die Gastgeber, die jeden Punkt für den Klassenerhalt benötigen, starteten mutig in die Partie. Den Torreigen eröffnete Marcus Niemitz in der 35. Minute mit dem Treffer zum 1:0 für Eilenburg. Die Freude der Heimfans währte jedoch nicht lange, da die Chemnitzer postwendend antworteten. In der 41. Minute erzielte Domenico Alberico den Ausgleich zum 1:1-Endstand. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen auf beiden Seiten im zweiten Durchgang fielen keine weiteren Tore. ---

Vor 7036 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion unterstrich der 1. FC Lokomotive Leipzig seine Aufstiegsambitionen in einem packenden Traditionsduell. Die Partie war von Beginn an von hoher Intensität geprägt. Zunächst gingen die Gäste in Führung, als Marco Wolf in der 14. Minute den Treffer zum 0:1 für den FC Rot-Weiß Erfurt erzielte. Die Leipziger bewiesen jedoch große Moral und drängten leidenschaftlich auf den Ausgleich. In der 36. Minute markierte Farid Abderrahmane per Foulelfmeter das Tor zum 1:1. Nur drei Minuten später bebte das Stadion endgültig, als Filip Kusic in der 39. Minute zum 2:1-Endstand traf. Lok Leipzig festigt mit nun 64 Punkten die Tabellenführung. ---

Im Ernst-Abbe-Sportfeld sahen 5613 Zuschauer eine Begegnung, die bereits in der Anfangsphase entschieden wurde. Der FC Carl Zeiss Jena erwischte gegen den FSV 63 Luckenwalde einen Blitzstart. In der 2. Minute erzielte Emeka Oduah den Treffer zum 1:0. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen beider Seiten fielen im weiteren Verlauf der Partie keine Tore mehr. ---

Ein Schützenfest erlebten die 2328 Fans im Karl-Liebknecht-Stadion beim Aufeinandertreffen zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem Tabellenletzten FC Hertha 03 Zehlendorf. Die Hausherren ließen von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen. Bereits in der 2. Minute brachte Linus Queißer sein Team mit dem Tor zum 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit schraubten die Babelsberger das Ergebnis weiter in die Höhe. In der 71. Minute verwandelte Tino Schmidt einen Foulelfmeter zum 2:0. Nur fünf Minuten später, in der 76. Minute, erhöhte George Didoss auf 3:0. Den emotionalen Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte Philipp Zeiger in der 82. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand. ---

Ein wahres Drama der Gefühle ereignete sich, in dem sich der ZFC Meuselwitz einen verloren geglaubten Kampf gegen den favorisierten Hallescher FC noch drehte. Die Gäste aus Halle starteten furios: In der 14. Minute erzielte Fabrice Hartmann die Führung zum 0:1, und nur eine Minute später, in der 15. Minute, erhöhte Bocar Baro bereits auf 0:2. Doch Meuselwitz bewies ein unglaubliches Kämpferherz und startete eine hochemotionale Aufholjagd, die ganz im Zeichen eines einzigen Mannes stand. In der 37. Minute markierte Florian Hansch den Anschlusstreffer zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel glich Florian Hansch in der 56. Minute zum 2:2 aus. Die Sensation war perfekt, als Florian Hansch in der 71. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2-Endstand verwandelte und damit seinen Dreierpack vollendete. ---

In einem intensiven Duell der zweiten Mannschaften behielt Hertha BSC gegen den 1. FC Magdeburg die Oberhand. Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Niklas Hildebrandt bereits in der 2. Minute das Tor zum 1:0 für die Berliner erzielte. Die Gäste aus Sachsen-Anhalt zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und suchten den Ausgleich. In der 31. Minute markierte Elisio Widmann den Treffer zum 1:1. Lange Zeit sah es nach einer Punkteteilung aus, doch die Schlussphase hielt eine hochemotionale Wendung bereit. In der Nachspielzeit, in der 90.+4 Minute, war es Elijas Aslanidis, der zum 2:1-Endstand traf. ---

Im Aufeinandertreffen zwischen dem Aufsteiger BFC Preussen und dem Greifswalder FC sahen die Zuschauer eine von taktischer Disziplin und Kampfgeist geprägte Begegnung. Trotz der Bemühungen beider Mannschaften, spielerische Akzente zu setzen, fielen in dieser Partie keine Tore. Beide Abwehrreihen standen stabil, sodass es beim torlosen Unentschieden blieb. ---

Vor 5830 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die von der ersten Minute an von hoher Intensität und leidenschaftlichem Einsatz geprägt war. Der FSV Zwickau erwischte in diesem geschichtsträchtigen Duell den besseren Start und ging in der 18. Minute durch Lennert Möbius mit 1:0 in Führung. Die Erleichterung auf den Rängen war fast greifbar, doch kurz vor dem Pausenpfiff schlug der BFC Dynamo zurück, als Leander Fritzsche in der 45. Minute den Ausgleich zum 1:1 markierte. Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren mit viel Wucht nach vorne und belohnten sich früh für ihre Bemühungen: Cemal Sezer erzielte in der 54. Minute das Tor zum 2:1. Die Zwickauer Fans hofften bis tief in die Schlussphase auf den dreifachen Punktgewinn, doch die Moral der Gäste aus der Hauptstadt war ungebrochen. In einer dramatischen Nachspielzeit folgte für die Westsachsen der bittere Dämpfer: In der 90.+2 Minute rettete John Liebelt den Gästen mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand einen wertvollen Punkt.