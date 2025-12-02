 2025-11-28T07:03:18.113Z

Nach doppeltem Rückstand holte die SVW Mainz (im Bild Offensivmann Leon Nauth) noch spät einen Zähler.
Nach doppeltem Rückstand holte die SVW Mainz (im Bild Offensivmann Leon Nauth) noch spät einen Zähler. – Foto: Keita Sugawara - Archiv

Später Ausgleich in Unterzahl: SVW Mainz holt einen Punkt

Die SVW Mainz trennt sich in der Landesliga mit 2:2 vom ASV Fußgönheim +++ Doppelter Rückstand nach nur vier Minuten

Fußgönheim. Mit einem 2:2 (1:2) beim ASV Fußgönheim haben sich die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz in die Winterpause verabschiedet. In der Hinrunde gewannen die Mainzer die Begegnung gegen den Aufsteiger noch mit 6:0.

SVW Mainz früh hinten

Vor 81 Fans hätte es auch leicht eine Niederlage für die Weisenauer werden können, die – mal wieder – den Start verpennten und nach Treffern von Markus Merker (Eigentor/2.) und Salvatore Saito (4.) nach vier Minuten 0:2 hinten lagen. „Wir haben die ersten zehn Minuten absolut verschlafen“, schimpfte SVW-Kapitän Dominik Higi. „Danach waren wir die deutlich bessere Mannschaft und haben in der 39. Minute verdient den Anschlusstreffer durch Patrick Wagner gemacht.“

Nach der aus Weisenauer Sicht mehr als fragwürdigen Ampelkarte gegen Higi (54.) gab der SVW weiter Vollgas, war mit zehn Mann deutlich am Drücker – und belohnte sich in der Nachspielzeit durch den Ausgleichstreffer, den Robin Lehmann markierte (90.+1).

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
ASV Fußgönheim
ASV FußgönheimFußgönheim
SVW Mainz
SVW MainzSVW Mainz
2
2
Abpfiff

Higis Fazit fiel positiv aus: „Wir haben einen absolut starken Willen, können auch Rückstände aufholen. Und unser Zusammenhalt als Mannschaft ist überragend.“ Auf die wiederholten Heia-Phasen zu Spielbeginn angesprochen, versprach Higi: „Das werden wir intern in der Winterpause aufarbeiten.“

