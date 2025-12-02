Später Ausgleich in Unterzahl: SVW Mainz holt einen Punkt

Vor 81 Fans hätte es auch leicht eine Niederlage für die Weisenauer werden können, die – mal wieder – den Start verpennten und nach Treffern von Markus Merker (Eigentor/2.) und Salvatore Saito (4.) nach vier Minuten 0:2 hinten lagen. „Wir haben die ersten zehn Minuten absolut verschlafen“, schimpfte SVW-Kapitän Dominik Higi. „Danach waren wir die deutlich bessere Mannschaft und haben in der 39. Minute verdient den Anschlusstreffer durch Patrick Wagner gemacht.“

Nach der aus Weisenauer Sicht mehr als fragwürdigen Ampelkarte gegen Higi (54.) gab der SVW weiter Vollgas, war mit zehn Mann deutlich am Drücker – und belohnte sich in der Nachspielzeit durch den Ausgleichstreffer, den Robin Lehmann markierte (90.+1). So., 30.11.2025, 14:30 Uhr ASV Fußgönheim Fußgönheim SVW Mainz SVW Mainz 2 2 Abpfiff