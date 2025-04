Die SpVgg Kammerberg punktete trotz Personalsorgen. – Foto: Johannes Traub / FuPa Oberbaye

Später Ausgleich in Unterzahl: SpVgg Kammerberg punktet auf letzter Rille gegen Waldeck Obermenzing Nefzger trifft per direktem Freistoß

Die SpVgg Kammerberg hat seinen großen Personalproblemen getrotzt und einen Punktgewinn gegen den SV Waldeck Obermenzing in der Bezirksliga gefeiert.

Dieses Remis fühlt sich für die SpVgg Kammerberg wie ein Sieg an. Und womöglich war es sogar der außergewöhnlichste Punktgewinn der Kammerberger in dieser Bezirksliga-Spielzeit. Die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu hat beim SV Waldeck Obermenzing trotz riesiger Personalprobleme 1:1 (0:0) gespielt. Der ohnehin stark dezimierte Kader war wegen der schweren Verletzung von Jonas Grundmann (Kreuzbandriss) und Robert Villands Urlaub zusätzlich geschrumpft. Doch davon ließen sich die SpVgg-Fußballer nicht beirren. Dank Andreas Huber und zweier „Leihgaben“ aus der Zweiten Mannschaft konnte Medeleanu immerhin mit elf Feldspielern plus zwei Torhütern nach München reisen. Verteidiger Huber, in diesem Kalenderjahr noch ohne Trainingseinheit, rückte direkt in die Startelf. Im Sturm kam Berkay Pekrü aus der Reserve zu seinem Bezirksliga-Debüt. Daniel Keferloher nahm als einziger Feldspieler auf der Bank Platz. „Wir müssen die Partie irgendwie überstehen“, hatte Medeleanu im Vorfeld gesagt. Nach guten Ergebnissen in den vergangenen Wochen wusste er aber auch: „Die Jungs sind reifer geworden.“ Insgeheim rechnete er sich etwas aus.

SpVgg Kammerberg egalisiert spät in Unterzahl Kammerberg setzte auf eine passive Taktik. Waldeck durfte spielen, sollte aber nicht zum Abschluss kommen. Der Plan ging in der ersten Hälfte auf. Während die Heimelf vergeblich die Lücke suchte, fuhr die SpVgg gute Konter. Nach dem Seitenwechsel rückte ein Sieg dann in weite Ferne. Zunächst brachte Florian Graf den SVW mit einem traumhaften Linksschuss in Führung (50.). Als Huber in der 75. Minute nach einem Gerangel seine zweite Gelbe Karte sah, schrumpften die Chancen der Gäste weiter.