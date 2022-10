Später Ausgleich in Enzen

Die zweiten 45 Minuten begannen dann ganz anders als erwartet. Enzen-Dürscheven direkt mit ordentlich Dampf und dem ersten halbwegs gefährlichen Abschluss. Dahlke klärte zur Ecke und musste nach dieser sein ganzes Können aufbieten und mit einem starken Reflex die 0 halten. Nach etwas mehr als einer Stunde durfte man sich abermals bei Dahlke bedanken, als er wieder sehenswert gegen den gegnerischen Angreifer parieren konnte. Die Zweite verpasste es ihrerseits bei unzähligen Gleich- oder sogar Überzahlsituationen den besser postierten Mitspieler einzusetzen und vergaben so eine Reihe guter Angriffsoptionen. Diese Fahrlässigkeit wurde dann in Minute 89 doch noch bestraft. Ein strammer Freistoß aus 25m fand den Weg ins lange Eck. Die Schlussoffensive verpuffte, so dass am Ende ein nicht unverdientes Remis auf dem Spielberichtsbogen stand, was dennoch von unserer Seite vermeidbar gewesen wäre.

Es entwickelte sich so dann ein Spiel auf ein Tor. Die Gastgeber kamen kaum in die gegnerische Hälfte und wenn, dann war die umsichtige Abwehr um Spielertrainer Hilger zur Stelle. Aus den gefühlt 75% Ballbesitz erarbeiteten sich die in Rot spielenden Frauenberger letztlich aber doch zu wenig Zwingendes. Zwei große Gelegenheiten von Schumacher per Kopf und Greinke mit einem verunglückten Abschluss vor dem Keeper waren lange Zeit das einzig Nennenswerte auf dem Enzener Rasenplatz. Viele kleine Fouls und Unterbrechungen prägten das Geschehen. Kurz vor der Halbzeit dann doch noch die verdiente Führung für den SVF II. Strnad lief allein auf den Keeper zu und scheiterte zunächst. Den Abpraller legte er im Anschluss aber gekonnt auf den eingewechselten D. Uedelhoven quer. Dieser hatte aus kurzer Distanz keine große Mühe mehr den Ball neben den Pfosten einzuschieben.

Ricco Dahlke (SV Frauenberg): Am Ende fühlt es sich wie eine Niederlage an, wenn man kurz vor dem Ende noch den Ausgleich hinnehmen muss. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir es verpasst unseren überlegenden Ballbesitz in was Zählbares umzuwandeln. Auf Grund der zweiten Halbzeit, geht das Ergebnis in Ordnung.

Wolfgang Kupilas (SC Enzen-Dürscheven): Das Ergebnis ist in meinen Augen gerecht. In der ersten Halbzeit hatten wir keine Torchance, in der zweiten Halbzeit dann drei gute Torchancen und Fabian macht dann natürlich ein wunderschönes Freistoß Tor.

Nächste Woche erwartet man die Neuformierte Truppe aus Vernich im Loch. Die Mannschaft weilt auf einem guten dritten Platz und hat in den ersten Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Die Mannschaft würde sich über jede Unterstützung freuen.