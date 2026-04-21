Später Ausgleich im Topspiel kostet Cadolzburg wichtige Punkte von Thomas Reichel · Heute, 09:39 Uhr · 0 Leser

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Der TSV 1894 Langenzenn hat im Topspiel beim TSV Cadolzburg ein 2:2-Unentschieden erreicht. Ein Ergebnis, mit dem sich beide Mannschaften wohl nicht ganz zufriedengeben dürften. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 12. Minute durch mit 1:0 in Führung. Langenzenn reagierte jedoch prompt und kam nur wenig später durch Patrick Pattaro zum 1:1-Ausgleich (19.). In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams um Spielkontrolle bemüht waren. Mit dem Remis ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv und umkämpft. In der 68. Minute setzte Cadolzburg erneut ein Zeichen im Aufstiegsrennen. Dorn fing einen missglückten Befreiungsschlag ab, zögerte nicht lange und erhöhte mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 2:1. Für den Spitzenreiter war dies ein Rückschlag, doch Langenzenn zeigte Moral und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. In der 79. Minute wurde der Aufwand schließlich belohnt: Erneut war es Patrick Pattaro, der mit seinem zweiten Treffer des Tages den 2:2-Ausgleich erzielte. In der Schlussphase drängten beide Mannschaften auf den Siegtreffer, der jedoch nicht mehr fallen sollte.