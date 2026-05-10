Später Ausgleich im Kellerduell: Voxtrup II verpasst wichtigen Sieg

Spvg Niedermark unter Druck beim VFR Voxtrup II – Foto: Michael Eggert

Im Kellerduell der Kreisliga Osnabrück, Staffel B, haben sich der VFR Voxtrup II und die Spvg Niedermark am Sonntagvormittag mit 1:1 getrennt. Für beide Mannschaften bringt das Remis im Kampf um den Klassenerhalt nur wenig Entlastung. Die Gäste aus Niedermark behaupten damit weiterhin den ersten Nichtabstiegsplatz. Der VFR Voxtrup II liegt allerdings trotz zweier weniger ausgetragener Spiele bereits acht Punkte hinter diesem Rang zurück.

Die Gastgeber waren über weite Strecken die aktivere Mannschaft und gingen kurz vor der Pause verdient in Führung. Nach Vorarbeit von Mathis Menzel traf Fabio Lopes mit dem Halbzeitpfiff zum 1:0. Für Lopes steht bereits fest, dass er den Verein im Sommer verlassen und sich dem Landesligisten SV Bevern aus der Region Cloppenburg anschließen wird.

Im zweiten Durchgang versäumte es Voxtrup jedoch, die Führung auszubauen. Die Partie blieb dadurch bis in die Schlussphase offen. In der Nachspielzeit gelang der Spvg Niedermark schließlich noch der Ausgleich: Ben Schulte traf in der 95. Minute zum viel umjubelten 1:1-Endstand.