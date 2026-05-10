Später Ausgleich im Kellerduell: Voxtrup II verpasst wichtigen Sieg

Im Kellerduell der Kreisliga Osnabrück, Staffel B, haben sich der VFR Voxtrup II und die Spvg Niedermark am Sonntagvormittag mit 1:1 getrennt. Für beide Mannschaften bringt das Remis im Kampf um den Klassenerhalt nur wenig Entlastung. Die Gäste aus Niedermark behaupten damit weiterhin den ersten Nichtabstiegsplatz. Der VFR Voxtrup II liegt allerdings trotz zweier weniger ausgetragener Spiele bereits acht Punkte hinter diesem Rang zurück.
Die Gastgeber waren über weite Strecken die aktivere Mannschaft und gingen kurz vor der Pause verdient in Führung. Nach Vorarbeit von Mathis Menzel traf Fabio Lopes mit dem Halbzeitpfiff zum 1:0. Für Lopes steht bereits fest, dass er den Verein im Sommer verlassen und sich dem Landesligisten SV Bevern aus der Region Cloppenburg anschließen wird.
Im zweiten Durchgang versäumte es Voxtrup jedoch, die Führung auszubauen. Die Partie blieb dadurch bis in die Schlussphase offen. In der Nachspielzeit gelang der Spvg Niedermark schließlich noch der Ausgleich: Ben Schulte traf in der 95. Minute zum viel umjubelten 1:1-Endstand.
Voxtrups Trainer Hugo Sobral zeigte sich nach dem Spiel entsprechend enttäuscht: „Eine bittere Pille, die wir heute schlucken müssen. Mit der 1:0-Führung zur Halbzeit haben wir nach vorne nicht klar genug gespielt und das Spiel dementsprechend lange unnötig offen gelassen. Den Ausgleich in der 95. Minute zu bekommen, ist maximal ärgerlich und darf uns natürlich nicht passieren. Weil von uns in der zweiten Halbzeit zu wenig kam, ist das Unentschieden gerecht.“