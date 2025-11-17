Später Ausgleich: Geisling verpasst Sieg gegen Palzing und bleibt im Tabellenkeller

Der FCL bleibt im Abstiegskampf der Bezirksliga Nord weiter unter Druck, nachdem Palzing in letzter Minute das 1:1 erzwingt.
Wir geprügelte Hunde schlichen die Langengeislinger Fußballer nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Niklas Teschauer vom Platz. Sie hatten zwar nicht verloren, aber das 1:1 (1:0) im Heimspiel gegen den SV Ampertal Palzing fühlte sich an wie eine Niederlage, denn der Ausgleich für die Gäste fiel in der 90. Minute. Dadurch konnte der FCL im Abstiegskampf keinen Boden gutmachen.
Beide Teams bemühten sich zwar um einen kontrollierten Spielaufbau, doch bei dem tiefen Boden war dies kaum möglich. Nach 19 Minuten hatten die Ampertaler eine gute Chance. Nach einer Traumflanke von der rechten Seite kam Fabio Klersy aus sechs Metern frei zum Kopfball, riss die Arme schon zum Jubel hoch, doch FCL-Torwart Michael Hierl rettete mit einer sensationellen Fußabwehr.
Schiri Teschauer zeigte in der 38. Minute im Palzinger Strafraum auf den Elfmeterpunkt. Andre Bauer war gegen Geislings aufgerückten Abwehrspieler Lucas Seeholzer einen Tick zu spät gekommen und hatte ihn zu Fall gebracht. Proteste der Ampertaler gab es keine. Max Maier verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:0.
Eigentlich hätten sich für die Geislinger, bedingt durch die Gäste-Offensive im zweiten Durchgang, genügend Kontermöglichkeiten ergeben, aber im Umschaltspiel waren sie einfach zu langsam und umständlich. In der Schlussphase wurde es dann aber turbulent. In der 80. Minute gab es Freistoß für Palzing. Ivan Rakonic legte sich den Ball zurecht und traf aus rund 30 Metern das Lattenkreuz. Der Schütze war beim zurückkommenden Ball offenbar so frustriert, dass er einen Geislinger ummähte und für zehn Minuten vom Platz musste.
In der 90. Minute gab es nach einem Foul gegen einen Palzinger Freistoß. Da der etatmäßige Schütze Rakonic aufgrund seiner Zeitstrafe noch draußen war, versuchten die Ampertaler, die Ausführung des Freistoßes so lange hinauszuzögern, bis die Strafe abgelaufen war, was ihnen aber nicht gelang. So legte sich halt Mathias Reinbacher den Ball zurecht und schlenzte ihn über die Mauer zum 1:1 in den Winkel – Torwart Hierl hatte keine Abwehrchance.