FC Langengeisling gegen SVA Palzing – Foto: Christian Riedel

Später Ausgleich: Geisling verpasst Sieg gegen Palzing und bleibt im Tabellenkeller Bezirksliga Nord Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord Amp Palzing FC Langengeisling

Der FCL bleibt im Abstiegskampf der Bezirksliga Nord weiter unter Druck, nachdem Palzing in letzter Minute das 1:1 erzwingt.

Wir geprügelte Hunde schlichen die Langengeislinger Fußballer nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Niklas Teschauer vom Platz. Sie hatten zwar nicht verloren, aber das 1:1 (1:0) im Heimspiel gegen den SV Ampertal Palzing fühlte sich an wie eine Niederlage, denn der Ausgleich für die Gäste fiel in der 90. Minute. Dadurch konnte der FCL im Abstiegskampf keinen Boden gutmachen. Beide Teams bemühten sich zwar um einen kontrollierten Spielaufbau, doch bei dem tiefen Boden war dies kaum möglich. Nach 19 Minuten hatten die Ampertaler eine gute Chance. Nach einer Traumflanke von der rechten Seite kam Fabio Klersy aus sechs Metern frei zum Kopfball, riss die Arme schon zum Jubel hoch, doch FCL-Torwart Michael Hierl rettete mit einer sensationellen Fußabwehr.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr FC Langengeisling FC Langengeisling SV Ampertal Palzing Amp Palzing 1 1 Abpfiff Schiri Teschauer zeigte in der 38. Minute im Palzinger Strafraum auf den Elfmeterpunkt. Andre Bauer war gegen Geislings aufgerückten Abwehrspieler Lucas Seeholzer einen Tick zu spät gekommen und hatte ihn zu Fall gebracht. Proteste der Ampertaler gab es keine. Max Maier verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:0.