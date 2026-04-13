Später Ausgleich für die SGM

Sascha Hecht setzt sich durch – Foto: Mark Zengerle

SGM Beuren/ Rohrdorf : SGM HENOBO 3:3

Bei bestem Wetter fand am Ostermontag das Spiel der SGM gegen HENOBO statt.

In den ersten 15 Minuten war die Heim Mannschaft deutlich besser und konnte sich Chance um Chance erarbeiten leider konnten diese nicht genutzt werden. Nach 35 Minuten dann dass Tor für HENOBO, die SGM Verteidigung sieht dabei nicht gut aus. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeit. In Halbzeit 2 haben sich beide Teams viel vorgenommen um sich Abstand zu den Abstiegsplätzen zu schaffen. Dann in der 46. Minute ein Strammer Schuss von T. Späth aus 25 Metern der unter der Latte einfährt und HENOBO 0:2 in Führung bringt. In Minute 54. Dann eine fragwürdige Schiri Entscheidung und somit die Amplekarte für die Heimmannschaft. Die SGM bündelte nun nochmal alle Kräfte uns investierte sehr viel für den Anschluss, der dann in Minute 60. Durch einen direkten Freistos von Maxi Hörburger auch fiel. In Minute 74 wird Konsti im 16er klar gefoult und bekommt den Elfmeter, diesen versenkt Fabi Scholz im linken Eck. HENOBO, die inzwischen auch nur noch zu zehnt spielten, haben im direkten gegenstoß das 2:3 durch Y. Glaser erzielt. In Minute 86. Konnte Fabi Scholz den zweiten Elfmeter leider nicht im Tor unterbringen. In der Nachspielzeit hat die SGM noch zwei fragwürdige gelb rote Karten kassiert. Doch in Minute 98. Konnte dann Nico Schüle nach einem langen Einwurf den späten Ausgleich erzielen.

Nach einem hitzigen Spiel mit 4 Platzverweisen geht die Punkteteilung in Ordnung. Bericht von Kili Albrecht,SGM Beuren/Rohrdorf