Später Ausgleich für Aunkirchen II

Bitter für Aunkirchen - die ohnehin schon stark eingeschätzte Truppe aus Haarbach erhielt mit T. Raster einen Landesliga erprobten Spieler aus dem Kader der Ersten als Unterstützung, da dieser in der Ersten noch gesperrt zusehen musste. Dementsprechend überlegen starteten die Gäste auch und gingen verdient in Führung. Raster bediente Wacker, der stand alleine vor TW Nothaft, der zwar noch die Fingerspitzen an den Ball bekam, die Kugel jedoch nicht mehr weit genug ablenken konnte. Erst nach gut 20 Minuten kamen auch die Hausherren zu Chancen, und ließen bei zwei "Hundertprozentigen" den Ausgleich liegen. Kurz vor der Pause vergab Haarbach nach einer Ecke die riesen Chance auf das 0:2. Im zweiten Durchgang zog sich der Gast zurück und Aunkirchen wurde stärker, der Ausgleich gelang aber nicht. Kurz vor Schluss vergab Haarbach erneut nach einer Ecke das 0:2, auf der anderen Seite macht es der FCA besser und traf nun doch noch zum 1:1 (89. Minute), ebenfalls nach einer Ecke. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Haarbach begann stark, ließ dann aber nach und Aunkirchen kämpfte sich im zweiten Durchgang eindrucksvoll zurück, daher wohl ein gerechtes Remis zwischen zwei starken Reserve-Mannschaften.