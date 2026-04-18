Später Ausgleich bremst Serie des SSV Reutlingen nur teilweise

Seit dem Jahreswechsel hat sich Reutlingen Schritt für Schritt in ruhigere Tabellenregionen gearbeitet. Drei Siege und nun sieben Unentschieden stehen in diesem Zeitraum zu Buche, eine Niederlage gab es nicht. Auch das Remis in Göppingen fügt sich in diese Entwicklung ein: Der SSV bleibt schwer zu schlagen und hält Abstand zur unteren Tabellenhälfte. Zugleich zeigt das Ergebnis, dass der Weg nach oben weiter über enge Spiele führt.

Im Auswärtsspiel beim 1. Göppinger SV gelang Reutlingen kurz vor der Halbzeit der wichtige Treffer. Ben Schaal brachte den SSV in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. In einer insgesamt torarmen Partie verschaffte sich Reutlingen damit eine gute Ausgangslage für die zweite Hälfte. Mit dem Vorsprung im Rücken durfte die Mannschaft auf einen weiteren Sieg in ihrer stabilen Rückrunde hoffen.

Später Rückschlag

Lange sah es danach aus, als könne Reutlingen den knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Erst in der 86. Minute gelang Göppingen der Ausgleich. Filip Milisic verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1 und nahm dem SSV damit kurz vor Schluss zwei Punkte. Aus Reutlinger Sicht ist das Remis deshalb ein Ergebnis, das wegen des späten Gegentreffers spürbar an Gewicht verliert.

Ordentliche Position

Trotz des verpassten Sieges bleibt die Bilanz der vergangenen Wochen aus Sicht des SSV positiv. Mit 42:42 Toren und 35 Punkten steht Reutlingen nach 28 Spielen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Der Abstand auf den 1. Göppinger SV beträgt nun vier Punkte, die Mannschaft aus Reutlingen hält damit ein direktes Konkurrenzduell auf Distanz. Das 1:1 passt insgesamt in das Bild einer Mannschaft, die derzeit konstant punktet, auch wenn diesmal der letzte Schritt zum Erfolg fehlte.