Später Ausgleich: Bokel ist 2026 weiter ungeschlagen Sievern bleibt zum dritten Mal hintereinander sieglos von FuPa Lüneburg · 03.04.2026, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der MTV Bokel bleibt die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga Lüneburg IV. Gegen den zurzeit strauchelnden TSV Sievern wies er erneut nach, dass er es mit den Spitzenteams aufnehmen kann und setzte seine Serie fort.

Wie bereits im Hinspiel lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Duell, das nur wenige Torszenen bot. Auf dem holprigen Bätjerplatz schafften es die spielerisch überlegenden Gäste nur selten, Drangphasen zu kreieren. Dennoch gingen sie nach 70 Minuten in Führung. Ein Eckball landete über Umwege bei Meiko Gagelmann, der eiskalt zum 0:1 vollendete. Der MTV gab sich allerdings nicht geschlagen. Er rannte in der Schlussminuten an und belohnte sich für den betriebenen Aufwand. Joris Schäffner traf in der 87. Minute sehenswert zum Ausgleich, sodass sein Team im sechsten Spiel am Stück ungeschlagen blieb.