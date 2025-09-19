Später Ausgleich beschert Sulingen einen Punkt in Wagenfeld

Mit einem emotionalen und umkämpften 1:1 trennten sich der TuS Wagenfeld und der FC Sulingen am Donnerstagabend zum Auftakt des 7. Spieltags der Bezirksliga 1 Hannover. In einer intensiven Partie vor guter Kulisse brachte Chris Brüggemann die Gastgeber in Führung (52.), ehe Luca Robin Rosenthal mit dem Schlusspfiff für den nicht unverdienten Ausgleich sorgte.

„Wir haben ein brutal intensives Spiel gesehen“, resümierte Sulingens Trainer Stefan Rosenthal. „Für die Zuschauer war es kein schönes Spiel, es war taktisch geprägt, viele Zweikämpfe, viel Intensität.“ Seine Mannschaft habe „die erste Hälfte ein Stück weit dominiert, ohne dass eine klare Torchance dabei war“. Zwar blieb der letzte Zug zum Tor aus, doch Sulingen war griffiger und im Pressing überzeugender – auch Wagenfelds Trainer Michael Hohnstedt bestätigte: „Die ersten 20 Minuten gingen ganz klar an den FC Sulingen. Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen.“

Kurz darauf der nächste Wendepunkt: Lars Schulze sah nach einem Foulspiel glatt Rot – eine Entscheidung, die für hitzige Diskussionen sorgte. Hohnstedt war sichtlich verärgert: „In der zweiten Halbzeit hat der Schiedsrichter das Spiel kaputt gemacht.“ Auch beim nicht gegebenen Strafstoß an Maxim Ditmann herrschte auf beiden Seiten Einigkeit: „Ein klares Foul an Maxim – selbst der Assistent hat mir versichert, dass er die Fahne gehoben hat“, ärgerte sich Rosenthal. Hohnstedt ergänzte fair: „So ehrlich muss man sein: Das war ein klarer Elfmeter für Sulingen.“

In der zweiten Hälfte drehte sich das Bild zunächst: „Wagenfeld kam besser aus der Kabine, ohne aber zwingend zu werden“, so Rosenthal. Nach einem Stockfehler von Maxim Ditmann nutzte der stets gefährliche Brüggemann einen Umschaltmoment zur 1:0-Führung – „wer sonst als Chris Brüggemann stand goldrichtig und veredelte“, beschrieb es Rosenthal.

Trotz Überzahl tat sich Sulingen schwer, klare Chancen herauszuspielen. „Wir haben es in Überzahl nicht gut gespielt, unsauber, hektisch. Das war nicht gut. Das müssen wir aufarbeiten“, räumte Rosenthal ein. Die besseren Möglichkeiten hatte weiterhin Wagenfeld – Ronzettis Kopfball landete am Lattenkreuz, eine verunglückte Flanke von Brüggemann am Innenpfosten. „Wir müssen das 2:0 machen – und dann passiert das, was im Fußball eben passieren kann“, so Hohnstedt.

In der 90. Minute segelte eine Ecke von Boris Krüger durch den Strafraum, „der zweite Ball landet zentral vor Luca Rosenthal – und der hämmert ihn humorlos ins Netz“, schilderte Stefan Rosenthal. Das 1:1 sorgte für kollektive Sulingener Erleichterung. „Die Jungs haben sich nie aufgegeben“, so der Coach. „Ich bin unfassbar stolz auf diese Mannschaft. Uns haben heute wieder 13 Leute gefehlt – eine komplette Elf. Das ist Wahnsinn.“

Trotz des verpassten Siegs fand auch Hohnstedt versöhnliche Worte: „Grundsätzlich muss man das Positive sehen – die defensive Stabilität meiner Mannschaft war extrem gut. Aber es tut weh, so spät den Ausgleich zu kassieren.“

In der Tabelle bleibt Wagenfeld mit nun zehn Punkten auf Rang sieben, Sulingen klettert mit acht Zählern auf Platz zehn. Für beide Teams war es ein Spiel, das vor allem mental Spuren hinterlassen dürfte – aber auch zeigt, dass beide Mannschaften in dieser Liga bestehen können. Während Wagenfeld bei Gessel-Leerssen gastiert, empfängt Sulingen den TV Neuenkirchen. Rosenthal wird sich wünschen, dass seine „fantastisch kämpfende Truppe“ dann auch mal wieder personell aus dem Vollen schöpfen kann.

TuS Wagenfeld 1908 – FC Sulingen 1:1



Schiedsrichter: Tjark Heinze

Tore: 1:0 Chris Brüggemann (52.), 1:1 Luca Robin Rosenthal (90.)

Rot: Lars Schulze (62./TuS Wagenfeld 1908)