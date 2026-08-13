Später Ausgleich belohnt Sögels Kampfgeist Chancenreiche Hitzeschlacht endet mit einem Unentschieden von Gerry Grave · Heute, 11:38 Uhr · 0 Leser

Die neue Saison in der Kreisliga ist offiziell eröffnet. Am gestrigen Abend trennten sich der FC Wesuwe und der SV Sigiltra Sögel nach einem harten Kampf mit einem 1:1 Unentschieden. In einer intensiven Partie dominierte keines der beiden Teams das Geschehen, auch wenn die Heimelf am Anfang vielleicht das etwas bessere Bild abgab. Sögel hielt nach dem frühen Rückstand diszipliniert an seinem Matchplan fest und bewies Moral, weshalb der FC Wesuwe am Ende mit diesem Punktgewinn am meisten zufrieden sein konnte.

Der Matchplan der Gäste aus Sögel war vor dem Anpfiff klar definiert: Wesuwes Top Torjäger Henk Gröninger durfte keinen Zentimeter Platz gelassen werden. Doch dieser Vorsatz war bereits nach wenigen Augenblicken hinfällig. Gröninger entwischte seinen Bewachern in der 2. Minute und traf eiskalt zur frühen 1:0 Führung für die Hausherren. Trainer Jürgen Jansen von Sigiltra Sögel, der sein offizielles Debüt als Chefcoach der ersten Mannschaft nach jahrelanger Arbeit in der U19 feierte, blickte realistisch auf die Szene zurück und betonte, dass man nach dem ersten Gegentreffer sofort den Kopf hochkriegen und das Team neu ordnen musste. Man habe die Mannschaft im Vorfeld so intensiv vor den Qualitäten von Gröninger gewarnt und es standen in dieser Situation sogar zwei Mann bei ihm, aber er trifft trotzdem, was einfach die pure Qualität eines echten Torjägers zeige.

Wesuwe spielte unter der Führung von Kapitän Janis Poker die ersten 25 bis 30 Minuten richtig stark und fand hervorragend in die Partie. Danach kippte das Spielgeschehen zunehmend. Sögel hielt jedoch unbeeindruckt an der taktischen Marschroute fest. Angeführt von Kapitän Julian Grote übernahmen die Gäste die Kontrolle und drängten die Heimelf tiefer in die eigene Hälfte. Wesuwes Co-Trainer Dennis Koop analysierte die Phase kritisch und hielt fest, dass das Wetter, vor allem in der ersten Halbzeit, natürlich anstrengend für die Jungs war und viel Kraft gekostet hat. Die Sögeler wurden in der Folge immer stärker und haben die Hausherren zunehmend unter Druck gesetzt.

In der zweiten Halbzeit reagierte Sögels Trainer taktisch und brachte Lukas Kruse für Noah Olliges in die Partie. Kruse zeigte fortan ein sehr gutes Abwehrverhalten, agierte defensiv bärenstark in den Zweikämpfen und sorgte dafür, dass die Sögeler Hintermannschaft gegen die brandgefährlichen Vorstöße der Hausherren endlich wie eine Eins stand. Diese defensive Sicherheit gab den Gästen neuen Aufwind. Zehn Minuten nach Kruses Einwechslung belohnte sich Sögel schließlich für den betriebenen Aufwand: Der aufgerückte David Kamlage erzielte den verdienten 1:1 Ausgleich. Sögel witterte nun die Chance auf den Dreier, wobei sich besonders die jungen Talente wie Anton Jansen im Offensivspiel zeigten. Der Sohn des Trainers zeigte eine starke Leistung und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten, um die Partie vorzeitig zu entscheiden. ,,Nichtsdestotrotz war das in der zweiten Halbzeit einfach zu wenig von uns", so das Fazit von Koop nach dem Abpfiff. Daran müssen wir jetzt im Training arbeiten und es beim nächsten Mal einfach besser machen.