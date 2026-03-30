Später Ausgleich belohnt kämpferische Leistung von Hansjürgen Jablonski · Heute, 09:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Emm Err

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Mit einem Aufbäumen in der Schlussphase erkämpften sich die Sportfreunde Lorch gegen den Tabellendritten Unterkochen ein verdientes 1:1-Unentschieden. Der zuvor eingewechselte Benedikt Geiger sorgte mit seinem ersten Saisontreffer für den Punktgewinn der Klosterstädter.

Von Beginn nahm die Partie einen schnellen Verlauf. Die favorisierten Gäste versuchten von Beginn an, durch schnelle Vorstöße über die Flügel, die Lorcher Defensive zu überlisten. Doch die Hintermannschaft der Sportfreunde ließ sich nicht überrumpeln: Robin Bopp agierte aufmerksam als Ausputzer, während Patrick Stähle im Tor einen Sahnetag erwischte.

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Lorch hielt sich aber nicht lange nur mit reiner Verteidigung auf, erste Chancen verzeichneten Adrian Schwarz und Stefan Weida. Eine Schrecksekunde folgte in der 17. Minute, als Stähle einen Ball unglücklich vor die Füße von Weisensee legte, den Abschluss jedoch reaktionsschnell entschärfte. In der Folge glänzte Lorchs Nummer 25 gegen Ilg, Eller und Löffelad. Gegen den schön herausgespielten Abschluss zur Gästeführung in der 37. Minute war dann aber auch Lorchs Keeper machtlos. Nach dem Seitenwechsel drängte der Aufstiegsaspirant auf die Vorentscheidung. Lorch benötigte einige Minuten, um wieder Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Auf dem durch zwei Vorspiele stark beanspruchten Rasen häuften sich auf beiden Seiten Ungenauigkeiten.

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Mit zunehmender Spieldauer und der Uhr im Nacken fasste die Heimelf wieder Mut und verlagerte das Geschehen mehr und mehr in die Gästehälfte. Die Belohnung folgte schließlich durch einen Standard: Nach einem Foul von Niklas Späth brachte Stefan Weida den Freistoß hoch in den Strafraum, wo der kurz zuvor eingewechselte Benedikt Geiger den Ball zum 1:1 über die Linie drückte. In der Nachspielzeit warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne. Mit der letzten Aktion kam Unterkochen zu einem Freistoß an der Strafraumgrenze. Essigs Versuch wurde von Stähle pariert, ebenso der anschließende Kopfball von Viehöfer. Dann erlöste der Schiedsrichter die Sportfreunde mit dem Schlusspfiff.

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