Oguz Ayan hat alle drei Holzheimer Treffer erzielt. – Foto: Hubert Wilschrey

Später Ausgleich beim Spitzenreiter tut Holzheimer Seele gut Oberliga: Obwohl der Neuling Holzheimer SG in Ratingen kurz vor Schluss mit 1:3 zurückliegt, schafft er noch den Ausgleich. Der dreifache Torschütze Oguz Ayan trifft dabei zweimal vom Punkt. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Holzheim Ratingen

Ja klar, das mit enormer Energie- und Willensleistung noch auf den letzten Drücker eingebrachte 3:3-Unentschieden beim Tabellenführer Ratingen 04/19 war keineswegs das Produkt eines spielerischen Feuerwerks. Doch das war Jesco Neumann, Trainer der in der ersten Saison in der Oberliga Niederrhein kickenden Holzheimer SG, hinterher so was von egal. „Wir haben uns hier eher nicht aufs Fußballspielen konzentriert. Am Ende geht es um Ergebnisse – nicht darum, wie man Fußball spielt.“

Kein Spiel für Freunde der "feinen Klinge" Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen Holzheimer SG Holzheim 3 3 Anhänger der etwas feineren Klinge waren auf dem von ergiebigen Regenfällen durchweichten und tiefen Rasen eh fehl am Platz. Und weil die Gäste das verstanden hatten, gingen sie sogar in Führung. „Nicht unbedingt verdient“, räumte Neumann ehrlich ein, der Freude über den von Oguz Ayan verwandelten Handelfmeter tat das jedoch keinen Abbruch. Ärgerlich fand er indes die Gegentreffer zum 1:1 nur kurz darauf und besonders zum 1:2 nach dem Seitenwechsel, in dessen Entstehung Niklas Harth genug Zeit gehabt hätte, „den Ball zu löschen.“

Wagnis zahlte sich für Holzheim aus Unmittelbar vor der Konterattacke zum 1:3 hatte der Coach mit den Einwechslungen von Baran Bal und Zinedine Durmus „All-in gehen“ wollen, stockte dann aber kurz, „denn wenn du beim Tabellenführer mit 1:3 zurückliegst, ist das Spiel eigentlich gelaufen.“ Er ging das Wagnis indes trotzdem ein – und wurde belohnt: Ayan nutzte auch den zweiten Handelfmeter, der, so beide Trainer, genauso berechtigt war wie der erste, zum 2:3. In der Nachspielzeit spritzte abermals Ayan in einen verunglückten Rückpass auf Torhüter Marvin Gomoluch und bugsierte den Ball zum kaum mehr für möglich gehaltenen 3:3 über die Linie. Ein maximal unbefriedigendes Ergebnis, das Ratingens Trainer Damian Apfeld zähneknirschend zur Kenntnis nahm. Sein Fazit: „Die Holzheimer waren mit ihren Möglichkeiten im Spiel drin und hatten mit den Elfmetern eine sehr gute Quote, wenn man bedenkt, wie selten sie in unserem Strafraum waren.“