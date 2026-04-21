Später Ausgleich

geschrieben von Lukas Honold:
Im Heimspiel gegen die Uhus waren die Grün-Weißen im ersten
Durchgang die schwächere Mannschaft. Folgerichtig hatten auch die
Gäste aus Ungerhausen die erste Großchance. Nachdem sie sich in
der eigenen Hälfte aus dem seltenen Druck der Günzer im Aufbauspiel
befreiten, reichten zwei vertikale Bälle und sie waren durchgebrochen.
Nur Keeper Markus Brutscher konnte den Einschlag noch verhindern.
Mitte der ersten Halbzeit wurde André Braun erfolgreich per Steckpass
bedient und schloss aus diesmal eigentlich etwas schwierigerem
Winkel im Strafraum ab und verschaffte seiner Mannschaft somit die
1:0-Führung.
Die Günzer fanden erst nach der Halbzeit besser ins Spiel und konnten
das Spiel mehr und mehr in des Gegners Hälfte drücken, wenngleich
die beiden Braun-Brüder der Gäste mit ihrem Tempo jederzeit eine
Gefahr im Konter ausstrahlten. Trotz des nun verbesserten Auftritts der
Heimelf dauerte es, bis etwa 15 Minuten vor Schluss, ehe Koffi Adekpe
mit einem abgefälschten Schuss den 1:1-Ausgleich für die Grün-
Weißen markierte. Wenige Minuten später wurde Laurin Rampp von
der rechten Grundlinie aus im Rückraum des Sechzehners bedient und
schloss mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zur 2:1-Führung
ab. Die Günzer schafften es aber nicht, die späte Führung über die Zeit
zu bringen und kassierten wie im Hinspiel kurz vor Ablauf der regulären
Spielzeit den späten 2:2-Ausgleich. Ein langer Ball segelte bis ans
lange Eck des Fünfmeterraums. Nachdem die erste Abnahme noch
nicht ihren Weg ins Tor fand, stand Alessandro Hübscher genau richtig
und konnte aus kurzer Distanz das wohl leistungsgerechte
Unentschieden per Abstauber erzielen.
Lukas Honold