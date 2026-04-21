Später Ausgleich

geschrieben von Lukas Honold:

Im Heimspiel gegen die Uhus waren die Grün-Weißen im ersten

Durchgang die schwächere Mannschaft. Folgerichtig hatten auch die

Gäste aus Ungerhausen die erste Großchance. Nachdem sie sich in

der eigenen Hälfte aus dem seltenen Druck der Günzer im Aufbauspiel

befreiten, reichten zwei vertikale Bälle und sie waren durchgebrochen.

Nur Keeper Markus Brutscher konnte den Einschlag noch verhindern.

Mitte der ersten Halbzeit wurde André Braun erfolgreich per Steckpass

bedient und schloss aus diesmal eigentlich etwas schwierigerem

Winkel im Strafraum ab und verschaffte seiner Mannschaft somit die

1:0-Führung.

Die Günzer fanden erst nach der Halbzeit besser ins Spiel und konnten

das Spiel mehr und mehr in des Gegners Hälfte drücken, wenngleich

die beiden Braun-Brüder der Gäste mit ihrem Tempo jederzeit eine

Gefahr im Konter ausstrahlten. Trotz des nun verbesserten Auftritts der

Heimelf dauerte es, bis etwa 15 Minuten vor Schluss, ehe Koffi Adekpe

mit einem abgefälschten Schuss den 1:1-Ausgleich für die Grün-

Weißen markierte. Wenige Minuten später wurde Laurin Rampp von

der rechten Grundlinie aus im Rückraum des Sechzehners bedient und

schloss mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zur 2:1-Führung

ab. Die Günzer schafften es aber nicht, die späte Führung über die Zeit

zu bringen und kassierten wie im Hinspiel kurz vor Ablauf der regulären

Spielzeit den späten 2:2-Ausgleich. Ein langer Ball segelte bis ans

lange Eck des Fünfmeterraums. Nachdem die erste Abnahme noch

nicht ihren Weg ins Tor fand, stand Alessandro Hübscher genau richtig

und konnte aus kurzer Distanz das wohl leistungsgerechte

Unentschieden per Abstauber erzielen.

Lukas Honold