Später Ausgleich

– Foto: Lorena Pietler

Sechs Tore, kein Sieger: Der MTV Engelbostel-Schulenburg und der FC Lehrte trennen sich 3:3. Den Schlusspunkt setzt Joelle Richard Lyte in der 90. Minute.

Die Gastgeber erwischen dabei den besseren Start. Patrick Brodersen bringt den MTV Engelbostel-Schulenburgbereits in der 3. Minute in Führung, Francesco Rizzo erhöht in der 20. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause verkürzt Tobias Becker für den FC Lehrte auf 2:1 (41.).

Ein Spiel mit offenem Ausgang bis in die Schlussminute endet ohne Sieger. Der MTV Engelbostel-Schulenburg und der FC Lehrte trennen sich im Rahmen des 27. Spieltags 3:3.

Nach dem Seitenwechsel gelingt den Gästen der schnelle Ausgleich durch Granit Tahiri (49.). Der MTV Engelbostel-Schulenburg geht durch Konrad Dirk Mohrig in der 68. Minute erneut in Führung, kann den Vorsprung jedoch nicht über die Zeit bringen.

In der 90. Minute trifft Joelle Richard Lyte zum 3:3 und stellt damit den Endstand her.

In der Tabelle steht der MTV Engelbostel-Schulenburg nach dem Remis mit 42 Punkten auf Rang sechs, während der FC Lehrte mit 32 Zählern auf Platz zehn folgt.

MTV Engelbostel-Schulenburg – FC Lehrte 3:3

MTV Engelbostel-Schulenburg: Niclas Lange, Francesco Rizzo (72. Christopher Knott), Gabriel Luttermann (46. Luigi Rizzo), Elvis Peqi, Konrad Dirk Mohrig, Luca Winkler, Niklas Kirstein (62. Eric Groß), Patrick Brodersen (72. Andres Berger), Johannes Obermann, Ben Lucca Reuse (87. Maurice Weiß), Can-Tuncay Schwedt - Trainer: Emilio Ortega

FC Lehrte: Marcel Köhring, Granit Tahiri, Oury Diallo Keita, Tobias Becker, Vincent Jochim, Ephraim Owusu-Kyei, Joelle Richard Lyte, Ivan Kravchenko, Lukas Hans Hübner, Mohamad Taqal (74. Kesip Caran), Dante Alexander Lyte (58. Finn Jüttner) - Trainer: Kesip Caran

Schiedsrichter: Jannis Ulbrich

Tore: 1:0 Patrick Brodersen (3.), 2:0 Francesco Rizzo (20.), 2:1 Tobias Becker (41.), 2:2 Granit Tahiri (49.), 3:2 Konrad Dirk Mohrig (68.), 3:3 Joelle Richard Lyte (90.)