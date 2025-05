Später Anschlusstreffer reicht nicht – Homberg verliert 2:3 in Monheim

Am vorletzten Spieltag der Oberliga Niederrhein musste der VfB Homberg einen Rückschlag im Kampf um Platz 5 hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen unterlag beim 1. FC Monheim mit 2:3. Trotz einer engagierten zweiten Halbzeit und eines späten Treffers von Andres Gerardo Gomez Dimas gelang es den Hombergern nicht, Zählbares mitzunehmen.

Früher Rückstand – frühe Antwort

Das Spiel begann denkbar unglücklich für Homberg: Ein Foul im eigenen Strafraum brachte den Gastgebern früh einen Elfmeter ein, den Tobias Lippold sicher verwandelte (2.). Doch die Antwort der Homberger ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer starken Flanke von Luca Thissen stieg Vahidin Turudija am höchsten, nickte zum 1:1 ein und erzielte sein 16. Saisontor (6.).

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte zeigte Homberg sich ballsicher, kombinierte sich öfter wieder ins letzte Drittel, ließ aber in den entscheidenden Momenten ihre Chancen liegen. Nach einem abgewehrten Freistoß reagierte Monheims Youssef El Boudihi am schnellsten und stocherte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie, was den erneuten Rückstand für Homberg bedeutete (43.).