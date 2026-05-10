 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

Später Anschluss bringt Steinbach II nicht aus der Ruhe

Teaser VL MITTE: +++ Steinbachs Reserve zeigt beim Verbandsliga-Auftritt in Biebrich eine dominante Vorstellung. Auf den späten 1:2-Anschluss hat Phil Rothenspieler die passende Antwort +++

von Redaktion · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser
Kim Bellinghausen traf wieder einmal für Steinbach II. In Biebrich wären für den Dauerbrenner aber sogar noch mehr Tore drin gewesen. (Archivfoto) © Björn Franz
Kim Bellinghausen traf wieder einmal für Steinbach II. In Biebrich wären für den Dauerbrenner aber sogar noch mehr Tore drin gewesen. (Archivfoto) © Björn Franz

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
FV Biebrich

Wiesbaden-Biebrich. Der TSV Steinbach II hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte einen verdienten 3:1 (1:0)-Auswärtssieg beim FV Biebrich eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Niklas Karcher war über weite Strecken das aktivere Team und ließ sich auch vom späten Anschlusstreffer nicht mehr aus der Ruhe bringen.

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