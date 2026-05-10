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Ligabericht
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Später Anschluss bringt Steinbach II nicht aus der Ruhe
Teaser VL MITTE: +++ Steinbachs Reserve zeigt beim Verbandsliga-Auftritt in Biebrich eine dominante Vorstellung. Auf den späten 1:2-Anschluss hat Phil Rothenspieler die passende Antwort +++
Wiesbaden-Biebrich. Der TSV Steinbach II hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte einen verdienten 3:1 (1:0)-Auswärtssieg beim FV Biebrich eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Niklas Karcher war über weite Strecken das aktivere Team und ließ sich auch vom späten Anschlusstreffer nicht mehr aus der Ruhe bringen.