Später Angriff bleibt unbelohnt: SC Oberweikertshofen lässt Chancen liegen

Ernüchterung nach dem Auswärtssieg in Dachau. Der SC Oberweikertshofen verliert zu Hause gegen den Tabellenzweiten aus Durach. Der Coach ist trotzdem zufrieden.
Oberweikertshofen - Mit zwei Heimsiegen wollte sich der SC Oberweikertshofen nach dem Auswärtsdreier in Dachau endlich befreien und aus dem Tabellenkeller schießen. Doch schon der erste gelang nicht. Am Dienstagabend machte der VfB Durach der Weikertshofen-Elf einen Strich durch die Rechnung. Trotz starker Leistung verlor der SCO im heimischen Waldstadion vor 150 Zuschauer gegen den Tabellenzweiten die Begegnung mit 1:2 Toren.
„Grundsätzlich muss man sagen, dass wir heute gegen einen sehr guten Gegner gespielt haben“, zog Oberweikertshofens Spielertrainer Simon Schröttle trotz Niederlage ein positives Fazit. Man habe gespürt, dass die Duracher am Ende unter den Top-Drei landen werden. „Die waren in der Vergangenheit gut und haben sich personell nochmals verstärkt“, sagte Schröttle.
„Dass wir ein Standardtor kassieren, das darf uns natürlich nicht passieren.“ So ging seine Elf mit einem 0:2 in die Pause, obwohl sie in der ersten Halbzeit auch sehr gute Torchancen hatte. „In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel sehr gut im Griff. Wir sind den Gegner ein bisschen höher angelaufen und haben nichts mehr zugelassen. Ein Punkt wäre in meinen Augen schon verdient gewesen.“
Losgelegt hatte Durach wie die Feuerwehr und den SCO anfangs schwer unter Druck gesetzt. Doch die SCO-Abwehr und Torwart Elias Reinert ließen nichts zu. Als man diese Drangperiode überstanden hatte, kam die Schröttle-Elf selbst zu guten Chancen, so zum Beispiel durch Maximilian Schuch und Bryan Stubhan.
Letztendlich reichte der Elf von VfB-Trainer Julian Feneberg kurz vor der Pause ein Doppelschlag, um drei Punkte aus dem Waldstadion zu entführen. Erst traf Marco Falle mit einem Lupfer aus spitzem Winkel (39.). Niklas Eggensperger erhöhte drei Minuten später nach einem Eckstoß auf 2:0.
Unmittelbar nach Wiederanpfiff keimte Hoffnung beim SCO auf, als der für Lukas Kopyciok eingewechselte Yenal Strauß bei seinem ersten Ballkontakt den Anschlusstreffer erzielte. Danach hielt Reinert mit einer Glanzparade den SCO weiter im Spiel. Aber selbst mit einer fulminanten Schlussoffensive gelang dem SCO der Ausgleich nicht, der in den Augen der Fans mehr als verdient gewesen wäre.
Bereits am Samstag, 14 Uhr, erhält der SCO die nächste Chance, den dritten Saisonsieg einzufahren. Im Heimspiel geht es gegen die schwach in die Saison gestartete Elf aus Kempten.