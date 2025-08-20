Später Angriff bleibt unbelohnt: SC Oberweikertshofen lässt Chancen liegen

Der SC Oberweikertshofen verlor zu Hause gegen den Vfb Durach (blaues Trikot). – Foto: Dieter Metzler

Ernüchterung nach dem Auswärtssieg in Dachau. Der SC Oberweikertshofen verliert zu Hause gegen den Tabellenzweiten aus Durach. Der Coach ist trotzdem zufrieden.

Oberweikertshofen - Mit zwei Heimsiegen wollte sich der SC Oberweikertshofen nach dem Auswärtsdreier in Dachau endlich befreien und aus dem Tabellenkeller schießen. Doch schon der erste gelang nicht. Am Dienstagabend machte der VfB Durach der Weikertshofen-Elf einen Strich durch die Rechnung. Trotz starker Leistung verlor der SCO im heimischen Waldstadion vor 150 Zuschauer gegen den Tabellenzweiten die Begegnung mit 1:2 Toren. Gestern, 18:45 Uhr SC Oberweikertshofen Oberw.hofen VfB Durach VfB Durach 1 2

„Grundsätzlich muss man sagen, dass wir heute gegen einen sehr guten Gegner gespielt haben“, zog Oberweikertshofens Spielertrainer Simon Schröttle trotz Niederlage ein positives Fazit. Man habe gespürt, dass die Duracher am Ende unter den Top-Drei landen werden. „Die waren in der Vergangenheit gut und haben sich personell nochmals verstärkt“, sagte Schröttle. „Dass wir ein Standardtor kassieren, das darf uns natürlich nicht passieren.“ So ging seine Elf mit einem 0:2 in die Pause, obwohl sie in der ersten Halbzeit auch sehr gute Torchancen hatte. „In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel sehr gut im Griff. Wir sind den Gegner ein bisschen höher angelaufen und haben nichts mehr zugelassen. Ein Punkt wäre in meinen Augen schon verdient gewesen.“