Später aber verdienter Heimsieg der SG Aulendorf

Am 4. Spieltag kam die FG 2010 WRZ zur SGA ins Stadion am Lehmgrubenweg. Der SG Aulendorf war von Beginn des Spiels anzumerken, dass die Jungs gewillt waren, endlich mal wieder eine gute Vorstellung zuhause zu zeigen und idealerweise das Spiel zu gewinnen. Die erste Chance hatte Andreas Krenzler bereits nach 2 Minuten doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Besser zielte nach 8 Minuten Lukas Steinhauser als er frei vor dem Tor der Gäste auftauchte und eiskalt vollendete und es stand 1:0. Danach hatte erneut Andreas Krenzler noch eine Torchance, doch er konnte den Gästetorhüter nicht überwinden. Zum Ende der ersten Spielhälfte kamen dann die Gäste etwas besser ins Spiel, ohne jedoch Torhüter Kevin Schuldis ernsthaft in Gefahr zu bringen. Kurz vor dem Pausenpfiff konterten die Gäste eine zu weit aufgerückte SGA-Mannschaft eiskalt aus und Julian Mücke erzielte das 1:1.

In der zweiten Spielhälfte verflachte das Spielniveau immer mehr und beide Mannschaften verstrickten sich immer wieder in kleinere Fouls und Nickligkeiten. Doch ein sehr gut leitender Schiedsrichter Dieter Schorer aus Wolfegg hatte alles im Griff. In der Schlussviertelstunde des Spiels wurde dann die SGA allmählich wieder besser und erspielte sich die eine oder andere Tormöglichkeit. Andreas Krenzler war es dann der in der 86. Minute durch einen Kopfball im Anschluss einer Ecke doch noch den späten, aber nicht unverdienten Siegtreffer der SGA zu erzielen. So blieb es beim ersten Heimsieg seit dem April 25 und in dieser noch jungen Saison.