Später, aber verdienter Ausgleichstreffer bei der SGM!

Das Spiel in Köngisbronnn begann mit einer kalten Dusche, als man bereits in der 2.Minute durch einen Konter in Rückstand geriet. Die Mannschaft reagierte aber sehr stark und man konnte durch den Kopfball von Stütz in der 6.Minute direkt ausgleichen. In der Folge leisteten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In der 23.Minute ging die SGM durch einen Freistoß erneut in Führung. Unsere „Zweite“ ließ sich davon erneut nicht beeindrucken und spielte weiter nach vorne. Kurz vor der Halbzeit glich man durch Sokol Lutfiu nach einer schönen Passstafette verdient aus. Nach dem Seitenwechsel fehlte beiden Mannschaften in einigen Szenen etwas das Glück, um weiter zu Torerfolgen zu kommen. Nur die SGM war einmal allein durch, als Özkoc in der 65.Minute die erneute Führung besorgte. Mit dem Rücken zur Wand bäumte man sich in den letzten 20 Minuten nochmals auf und setzte die gegnerische Abwehr stark unter Druck. Aber es dauerte bis zur 90.Minute, als es nach einem Foul im Strafraum Elfmeter gab. Diesen verwandelte Eiberger nervenstark zum 3:3 und sicherte unserer Mannschaft damit den verdienten Punkt.