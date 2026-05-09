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Später 1:0-Siegtreffer: Tom Gutsch macht es gut in Preetz für Sarau
von Ismail Yesilyurt · Gestern, 11:27 Uhr · 0 Leser
Der 4. Saisontor von Tom Gutsch (re., SG Sarau-Bosau) war der einizige Treffer in Preetz. – Foto: Ismail Yesilyurt