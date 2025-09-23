Späte Wendungen, hitzige Duelle und 40 Tore!

Am Wochenende stand der 3. Spieltag der A-Junioren-Mittelrheinliga auf dem Programm: Während Fortuna Köln souverän auftrat, zeigten Mannschaften wie Erftstadt und Pesch trotz Niederlagen großen Kampfgeist. Besonders spannend: Hürth und Königsdorf lieferten sich ein intensives Derby, das bis in die Schlussphase offenblieb. Wir haben die Stimmen der Trainer gesammelt, die ihre Spiele analysierten und einen Blick nach vorn warfen.

Fortuna Köln ließ den Sportfreunden Troisdorf am 3. Spieltag keine Luft zum Atmen. Trainer Timo Westendorf lobte die Geschlossenheit seines Teams: „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, waren von Beginn an die bestimmende Mannschaft. Das Ergebnis geht auch in der Höhe völlig in Ordnung.“

Troisdorf-Trainer Tarek Maarouf musste die Überlegenheit anerkennen: „Durch den Ausfall von Ünal, Aras und Elias haben wir spürbar an Qualität eingebüßt. Klar und deutlich waren die Fortunas an diesem Tag stärker. Jetzt heißt es: analysieren, trainieren und den Fokus auf das Spiel gegen 09 richten.“

Hennef setzt sich durch – Pesch hadert mit Chancen

Der FC Hennef 05 entschied das Duell gegen den FC Pesch letztlich klar für sich. Mutlu Demir war zufrieden mit der Reaktion seiner Mannschaft:

„Wir sind sehr gut gestartet und verdient in Führung gegangen. Zwar war das 2:2 unnötig, aber die Moral danach war toll. Besonders die Einwechselspieler haben Stabilität gebracht und den Sieg gesichert.“

Pesch Coach Yavuz Günay haderte mit ausgelassenen Möglichkeiten:

„Wir haben bis zur 70. Minute auf Augenhöhe gespielt und vier Großchancen in der ersten Halbzeit liegen lassen. Der Einsatz war da, aber am Ende machen wir zu viele Fehler, um etwas mitzunehmen.“

Hürth und Königsdorf teilen sich die Punkte

In einem turbulenten Spiel trennten sich der FC Hürth und TuS BW Königsdorf 3:3. Lange Zeit sah Hürth wie der sichere Sieger aus, führte bis zur 80. Minute mit 3:0. Doch Königsdorf kämpfte sich zurück und erzwang noch den Ausgleich.

Hürth-Coach Sanan Azizov war trotz des späten Rückschlags nicht unzufrieden:

„Wir haben bis zur 80. Minute sehr gut gespielt und das Spiel komplett kontrolliert. Dass es am Ende nur ein Punkt wurde, ist bitter, aber die Leistungen zeigen, dass sich unsere harte Arbeit bezahlt macht.“

Auch Ufuk Balik (Königsdorf) sprach von einem Wechselbad der Gefühle:

„In der ersten Halbzeit waren wir zu passiv und lagen verdient 0:2 hinten. Danach haben wir mit Leidenschaft zurückgefunden und ausgeglichen. Aber eine gute Halbzeit reicht nicht für drei Punkte.“

Eilendorf nutzt Heimvorteil – Erftstadt zeigt Moral

Germania Erftstadt-Lechenich kam beim SV Eilendorf nach 0:3-Rückstand noch einmal zurück, unterlag aber am Ende 2:3. Trainer Dustin Esser sah dennoch viele positive Ansätze:

„Nach dem frühen Rückstand haben wir Moral bewiesen. Eilendorf nutzte klar den Heimvorteil, dennoch haben wir gezeigt, dass wir auf diesem Niveau mithalten können. Im Rückspiel auf unserem Platz wollen wir uns die Punkte holen.“

Unschön war eine Bemerkung nach Abpfiff: „Wir wurden als ‘Billigtruppe’ bezeichnet – das motiviert uns nur umso mehr, im Rückspiel sportlich die Antwort zu geben.“

Deutz hadert – Gladbach eiskalt

Für die SpVg Deutz 05 setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage gegen den SV Bergisch Gladbach 09. Trainer Mehmet Isiksprach von einem gebrauchten Tag:

„Wir hatten uns viel vorgenommen, sind aber wieder früh in Rückstand geraten. Ein aberkanntes Tor und ein unglücklicher Patzer taten ihr Übriges. Insgesamt waren wir defensiv zu anfällig und offensiv zu harmlos – ein verdienter Sieg für Gladbach.“

Rheinsüd Köln: Intensität fehlte in entscheidenden Momenten gegen Düren

Carsten Kerkhoff von Rheinsüd Köln analysiert die Partie gegen 1. FC Düren: „Es war eine verdiente Niederlage, weil wir in zu vielen Spielphasen nicht die nötige Intensität und Zweikampfstärke hatten, zu viele Umschaltmomente nicht verteidigt haben und auch die meisten zweiten Bälle verloren haben. Die Niederlage hätte auch etwas deutlicher ausfallen können. Wir hatten zwar noch kurz vor Schluss die Chance zum Ausgleich, aber dass wir so eine knappe Niederlage haben, lag an unserem besten Mann an diesem Tag, unserem Torwart Fabio Braun.“

Weiteres Ergebnis des dritten Spieltags: