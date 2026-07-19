Späte Wende: Ratzeburger SV verliert Testspiel in Eberswalde

Der FV Preussen Eberswalde ging natürlich als Favorit in diese Partie - doch der Ratzeburger SV hielt fast 90 Minuten gut dagegen. – Foto: Franziska Lindhorst

Der Ratzeburger SV hat sein Testspiel beim FV Preussen Eberswalde knapp mit 1:2 verloren. Lange Zeit durfte der Verbandsligist auf einen Auswärtserfolg hoffen, ehe die Gastgeber die Partie in der Schlussphase noch drehten.

Dabei erwischte der RSV einen guten ersten Durchgang und ging kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Lewis Vieth traf in der 45. Minute zum 1:0 und bescherte den Gästen eine verdiente Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel wechselten beide Mannschaften mehrfach durch, ehe Eberswalde in der Schlussphase zurückschlug. Matthew Joseph Barsalona erzielte in der 82. Minute den Ausgleich, bevor Artur Moge nur fünf Minuten später (87.) den 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber markierte.