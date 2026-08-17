Späte Wende in Wettswil - Remis für Freienbach

Freienbach (blau, hier gegen Linth 04) erkämpft sich gegen Baden einen Punkt. (Archivbild) – Foto: Manu's Foto-Video-Art

Am zweiten Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat Wettswil in der Schlussphase die Partie gegen Locarno noch drehen können. Derweil erkämpften sich Freienbach und Kosova Remisen.

Baden erwischte den besseren Start. Die Aargauer setzten die Höfner in der Anfangsviertelstunde stark unter Druck, blieben im Abschluss jedoch zu unpräzise. Freienbach kam in der 17. Minute überraschend zur Führung: Nach einem Handspiel im Strafraum verwertete Cristiano Teixeira den fälligen Penalty souverän zum 1:0.

Erkämpft: Verdienter Punkt in intensivem Kampf für Freiebach Auch im zweiten Spiel der neuen Meisterschaft, dem ersten Heimspiel, muss sich der FC Freienbach mit einem Punkt begnügen. Die Höfner trennten sich am Freitagabend auf der Chrummen vom FC Baden in einer intensiv geführten Partie mit 2:2.

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Baden liess sich davon nicht beeindrucken und drehte die Partie noch vor der Pause. Tschopp köpfte in der 27. Minute einen Freistoss zum Ausgleich ein, ehe Captain Giampa einen weiteren Strafstoss sicher zum 2:1 verwandelte.

Nach der Pause zeigte Freienbach eine deutlich bessere Leistung. Bereits mit dem ersten Angriff gelang Teixeira der Ausgleich zum 2:2. Sein Schuss wurde entscheidend abgefälscht und war für den Badener Torhüter nicht mehr zu halten.

In der Folge entwickelte sich eine intensive und ausgeglichene Partie mit hohem Tempo und zahlreichen harten Zweikämpfen. Klare Torchancen blieben allerdings rar. Baden war in der Schlussphase dem Siegtreffer etwas näher, doch Freienbach konnte sich auf Torhüter Leon Merkas verlassen. Mit einer Glanzparade in der 91. Minute bewahrte er seine Mannschaft vor der Niederlage und sicherte dem FCF den verdienten Punkt.

Zufrieden mit der Punkteteilung war Freienbachs Cheftrainer Stefan Flühmann: «Im Vergleich zum Unentschieden der letzten Woche gegen Gossau war dieses 2:2 ein sehr guter Auftritt. Wir haben solidarisch und aufopfernd gekämpft», lobte Flühmann seine Mannschaft im «Höfner Volksblatt».

Gewonnen: Wettswil-Bonstetten mit später Freude

Der FC Wettswil-Bonstetten konnte gegen Locarno erst in der Schlussphase reüssieren und sein erstes Heimspiel in der neuen Spielzeit doch noch mit 2:1 gewinnen.

Bei hochsommerlichen 36 Grad und strahlendem Sonnenschein entwickelte sich auf dem heimischen Kunstrasen eine kräfteraubende Partie. Nach ausgeglichenem Beginn gingen die Gäste in der 18. Minute in Führung. Ein Ballverlust im Spielaufbau führte zu einem Konter und einem Foul im Strafraum. Cutunic verwandelte den fälligen Penalty sicher zum 1:0 für Locarno.

WB liess sich davon nicht entmutigen und übernahm zunehmend die Kontrolle. Mit viel Ballbesitz und geduldigem Spielaufbau drängte die Scholz-Elf auf den Ausgleich, jedoch ohne bis zur Pause erfolgreich zu sein.

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Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wettswil-Bonstetten nochmals den Druck. Die eingewechselten Spieler brachten zusätzliche Energie, während Locarno kaum noch für Entlastung sorgen konnte. In der 85. Minute belohnte sich WB schliesslich: Bellis flankte präzise auf Brüniger, der zum 1:1 einköpfte. Nur zwei Minuten später vollendete Holder einen schnellen Angriff sehenswert zum 2:1.

Locarno konnte nicht mehr reagieren. Der FCWB brachte den Vorsprung souverän über die Zeit und feierte einen verdienten Heimsieg – drei wichtige Punkte und zugleich ein starkes Zeichen für Moral und Potenzial der neu formierten Mannschaft.

Geteilt: Kosova in Überzahl mit Unentschieden

Der FC Kosova hat in seiner zweiten Partie erneut Remis gespielt. Die Stadtzürcher trennten sich gegen Collina d'Oro trotz fast einstündiger Überzahl nur 1:1.

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*** Update folgt ***

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