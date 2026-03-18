Späte Wende im Überzahlspiel: VfL Oldesloe II. ringt Grabau nieder

Was lange nach einer Niederlage aussah, entwickelte sich zu einem dramatischen Comeback: Der VfL Oldesloe II. dreht gegen den TSV Grabau in Überzahl die Partie und belohnt sich mit einem 4:2-Erfolg.

In einem echten Fußballkrimi hat die zweite Herrenmannschaft des VfL Oldesloe II. Herren vor heimischer Kulisse einen bemerkenswerten 4:2-Erfolg gegen den TSV Grabau gefeiert. Dabei sah es lange Zeit nicht nach einem Erfolg für die Gastgeber aus.

Doch kurz vor der Pause kippte die Partie erstmals: In der 40. Minute sah ein Gästespieler die Rote Karte. Der fällige Strafstoß wurde sicher zum 1:2-Anschluss verwandelt – ein Wirkungstreffer, der dem Spiel eine neue Dynamik verlieh.

Die Gäste erwischten den besseren Start und nutzten ihre Chancen konsequent. Treffer in der 15. und 35. Minute brachten den TSV Grabau verdient mit 0:2 in Führung und sorgten zunächst für Ernüchterung beim VfL.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine hitzige Begegnung, geprägt von zahlreichen Verwarnungen. In der 68. Minute schwächten sich die Gäste erneut selbst, als sie nach einer Ampelkarte nur noch zu neunt auf dem Platz standen. Der VfL nutzte die doppelte Überzahl, tat sich jedoch zunächst schwer, die kompakte Defensive zu durchbrechen.

Erst in der 79. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Nur fünf Minuten später drehten die Hausherren die Partie mit dem Treffer zum 3:2. Der Widerstand der Gäste war gebrochen – und nur eine Minute danach wird das Ergebnis auf 4:2 hochgeschraubt

Den Schlusspunkt eines intensiven Spiels setzte eine weitere Ampelkarte in der Nachspielzeit, die den dritten Platzverweis gegen den TSV bedeutete.

Am Ende steht ein hart erkämpfter, aber verdienter Sieg für den VfL Oldesloe II. – getragen von Moral, Geduld und der konsequenten Nutzung der Überzahl in einer denkwürdigen Schlussphase.