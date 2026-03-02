Späte Wende im Kellerduell

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf einen herben Rückschlag erlitten. Am 24. Spieltag unterlagen die Niedersachsen im Heimspiel gegen Preußen Münster mit 1:2, obwohl sie im zweiten Durchgang in Führung gegangen waren. Vor heimischer Kulisse reichte das Kopfballtor von Lukas Frenkert nicht, da die Gäste die Partie binnen weniger Minuten drehten.

Intensives Duell auf Augenhöhe

Die Begegnung begann mit hohem Tempo und großer Zweikampfintensität. Beide Teams, die vor Anpfiff nur zwei Punkte trennten, begegneten sich auf Augenhöhe. Braunschweig setzte früh auf aggressives Pressing und kam zu ersten Abschlüssen, während Münster vor allem über Umschaltmomente gefährlich blieb. Chancen auf beiden Seiten sowie ein aberkanntes Tor für die Gäste nach VAR-Überprüfung unterstrichen die Brisanz des Kellerduells.

Nach der Pause übernahm die Eintracht zunächst die Kontrolle. Eine Standardsituation brachte schließlich die verdiente Führung: Nach einer Ecke stieg Lukas Frenkert am höchsten und köpfte aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Der Treffer gegen seinen ehemaligen Verein schien die Hausherren zu beflügeln, doch die fehlende Konsequenz im Abschluss verhinderte eine Vorentscheidung.