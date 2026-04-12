Späte Wende im Elmstadion: Schöningen dreht Rückstand gegen Altona

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Die FSV Schöningen hat ein Spiel mit zwei Gesichtern noch auf ihre Seite gezogen. Beim 3:2-Erfolg gegen Altona 93 drehte die Mannschaft von Christian Benbennek einen Rückstand und belohnte sich spät – mit einem Treffer, der sinnbildlich für den zweiten Durchgang stand.

Dabei hatte die Partie im Elmstadion zunächst ganz nach Plan begonnen. Früh setzte sich Ayhan Cankor im Strafraum durch und traf zur Führung, die der FSV Sicherheit gab. Die Gastgeber bestimmten die Anfangsphase, erspielten sich Vorteile, verpassten jedoch den zweiten Treffer. Mit zunehmender Spielzeit kippte die Begegnung: Altona nutzte Ballverluste im Zentrum konsequenter, kam durch einen Distanzschuss von Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers zum Ausgleich und drehte die Partie wenig später durch Moritz Göttel nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten.

Schöningen wirkte bis zur Pause aus dem Rhythmus gebracht, fand aber nach dem Seitenwechsel die passende Antwort. Ein Standard leitete die Wende ein: Brian Behrendt traf nach Freistoß per Kopf zum 2:2 und gab der Partie eine neue Richtung. In der Folge übernahm die FSV wieder mehr Kontrolle, erspielte sich Möglichkeiten – etwa durch Sanogo, dessen Lupfer knapp über das Tor ging – und erhöhte den Druck.