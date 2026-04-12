Späte Wende im Elmstadion: Schöningen dreht Rückstand gegen Altona

Die FSV Schöningen hat ein Spiel mit zwei Gesichtern noch auf ihre Seite gezogen. Beim 3:2-Erfolg gegen Altona 93 drehte die Mannschaft von Christian Benbennek einen Rückstand und belohnte sich spät – mit einem Treffer, der sinnbildlich für den zweiten Durchgang stand.
Dabei hatte die Partie im Elmstadion zunächst ganz nach Plan begonnen. Früh setzte sich Ayhan Cankor im Strafraum durch und traf zur Führung, die der FSV Sicherheit gab. Die Gastgeber bestimmten die Anfangsphase, erspielten sich Vorteile, verpassten jedoch den zweiten Treffer. Mit zunehmender Spielzeit kippte die Begegnung: Altona nutzte Ballverluste im Zentrum konsequenter, kam durch einen Distanzschuss von Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers zum Ausgleich und drehte die Partie wenig später durch Moritz Göttel nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten.
Schöningen wirkte bis zur Pause aus dem Rhythmus gebracht, fand aber nach dem Seitenwechsel die passende Antwort. Ein Standard leitete die Wende ein: Brian Behrendt traf nach Freistoß per Kopf zum 2:2 und gab der Partie eine neue Richtung. In der Folge übernahm die FSV wieder mehr Kontrolle, erspielte sich Möglichkeiten – etwa durch Sanogo, dessen Lupfer knapp über das Tor ging – und erhöhte den Druck.
Entscheidend wurde schließlich der Einfluss von der Bank. Mit Ousman Touray kam frische Präsenz in die Offensive, die sich kurz vor Schluss auszahlte: Nach einem ersten Kopfball an die Latte reagierte der Angreifer am schnellsten und nickte den Abpraller zur Führung ein. Ein Treffer, der die Dynamik des zweiten Durchgangs auf den Punkt brachte.
In der Schlussphase hielt Tobias Dahncke mit wichtigen Paraden die Führung fest, während Altona über Standards gefährlich blieb, aber nicht mehr zum Ausgleich kam. Vor 665 Zuschauern, darunter zahlreiche mitgereiste Gäste, brachte die FSV den Vorsprung über die Zeit – und setzte in einer umkämpften Phase der Saison ein weiteres Zeichen.
FSV Schöningen – Altona 93 3:2
FSV Schöningen: Tobias Dahncke, Philipp Harant (63. Christian Beck), Brian Behrendt, Max Klump, Maximilian Sauer (72. Lucas Arnold), Willi Evseev, Federico Palacios, Maxim Safronow (46. Dimitar Milushev), Yannik Möker, Ayhan Cankor (84. Shamsu Mansaray), Malick Hassan Sanogo (63. Ousman Touray) - Trainer: Christian Benbennek
Altona 93: Nikolas Wulf, Lesley Kusi Karschau, Deniz Hasan Yilmaz, Josh Redfield (66. Abdul Koudousse Saibou), Bilael-Pascal El-Nemr (77. Marcell Sobotta), Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers, Gianluca Przondziono, Bendix Claudius Gelzer (90. Niklas Jovanovic), Rasmus Tobinski, Emmanuel Appiah, Moritz Göttel (81. Elmin Mekic) - Trainer: André Trulsen
Schiedsrichter: Florian Lisiak - Zuschauer: 665
Tore: 1:0 Ayhan Cankor (4.), 1:1 Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers (30.), 1:2 Moritz Göttel (35.), 2:2 Brian Behrendt (55.), 3:2 Ousman Touray (85.)