Späte Wende im Eilenriedestadion

Viktoria blieb effizient. Nach Vorarbeit von Benjamin Zank erhöhte Münst in der 35. Minute auf 0:2. Havelse hielt dagegen, konnte vor der Pause aber keinen Treffer mehr erzielen.

Die Gäste erwischten den besseren Start. David Otto hatte bereits früh die erste Möglichkeit (3.). In der Folge kam Havelse besser ins Spiel und wurde vor allem über Manuel Polster gefährlich, der mehrfach den Abschluss suchte. In diese Phase hinein fiel jedoch die Führung für die Kölner. Handle traf in der 24. Minute mit einem Distanzschuss zum 0:1.

Nach dem Seitenwechsel hätte sich die Situation zunächst weiter verschärfen können. Norman Quindt verhinderte im Eins-gegen-eins gegen Zank das mögliche 0:3 (48.), wenig später rettete zudem die Latte für die Gastgeber.

Mit zunehmender Spielzeit übernahm Havelse die Kontrolle. In der 69. Minute verkürzte Nassim Boujellab per Kopf nach Flanke von Leon Sommer auf 1:2. Der Ausgleich folgte in der 78. Minute. Nach einem Handspiel entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, den Johann Berger sicher verwandelte.

In der Schlussphase drängte der TSV auf den Sieg. Robin Müller vergab zunächst noch eine große Chance (84.). In der Nachspielzeit fiel dann die Entscheidung. Nach einem Ballverlust von Eisenhuth schaltete Havelse schnell um, Müller bediente Marko Ilic, der zum 3:2 einschob. In den letzten Sekunden sicherte Quindt mit einer Parade die Führung, während Dennis Duah im entscheidenden Zweikampf gegen Otto klärte.

Für den TSV Havelse sind die drei Punkte von großer Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt. Nach einem Rückstand bewies die Mannschaft erneut ihre Widerstandsfähigkeit und drehte die Partie mit hoher Intensität in der zweiten Halbzeit.

TSV Havelse: Quindt (TW), Kolgeci, Belkahia, Berger, Düker (C), Duah, Schepp, Sommer, Müller, Oltrogge, Polster

FC Viktoria Köln: Schulz (TW), Dietz (C), Münst, Handle, Engelhardt, Otto, Velasco, Kloss, Sponsel, Wolf, Zank

Ausblick

Am kommenden Samstag reist der TSV Havelse zum SSV Jahn Regensburg. Anstoß im Jahnstadion ist am 21. März 2026.