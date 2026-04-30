Späte Wende: Hagen verspielt 2:0-Führung in Rönnau SSC Hagen Ahrensburg unterliegt beim SC Rönnau mit 2:3 – Taneli kritisiert Standardverteidigung von ck · Heute, 08:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harald Klipp

Der SSC Hagen Ahrensburg hat im Nachholspiel beim SC Rönnau eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben und am Ende noch mit 2:3 verloren. Über eine Stunde hatte die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli die Partie im Griff, ehe sie durch Standardsituationen aus dem Tritt geriet.

Zunächst lief alles nach Plan: Rico Pohlmann brachte den SSC per Foulelfmeter in Führung (33.), David Kyas erhöhte nach der Pause auf 2:0 (55.). Auch darüber hinaus erspielten sich die Gäste weitere Möglichkeiten, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Doch statt der Vorentscheidung kippte das Spiel zunehmend. Der SC Rönnau kam durch Torge Willhoeft (62.) zurück ins Spiel, ehe Marko Stoliar (81.) ausglich. In der Schlussphase setzte Marvin Heckler (89.) schließlich den entscheidenden Treffer zum 3:2.

„Sehr unglücklich“ – Probleme bei Standards Trainer Aydin Taneli zeigte sich nach Abpfiff ratlos über den Spielverlauf und analysierte vor allem die Gegentore: „Wir verlieren auswärts 3:2 mit einer 2:0-Führung, der Gegner kommt in der zweiten Halbzeit nochmal zurück. Für mich ein Stück weit nichts Verständnis, weil der Gegner aus zwei Standardsituationen wieder zurückkommt.“ Dabei ging er detailliert auf die Defizite ein: „Das war die Kommunikation – wer geht zum Kopfball, wie sehen die Absicherungen aus, wenn der Ball irgendwo hin tropft, welcher Spieler geht in der ballnächsten Zone drauf, wer sichert ab, wer hat die hinteren Räume im Blick. Das hat heute nicht funktioniert.“