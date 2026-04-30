Späte Wende: Hagen verspielt 2:0-Führung in Rönnau

Der SSC Hagen Ahrensburg hat im Nachholspiel beim SC Rönnau eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben und am Ende noch mit 2:3 verloren. Über eine Stunde hatte die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli die Partie im Griff, ehe sie durch Standardsituationen aus dem Tritt geriet.
Zunächst lief alles nach Plan: Rico Pohlmann brachte den SSC per Foulelfmeter in Führung (33.), David Kyas erhöhte nach der Pause auf 2:0 (55.). Auch darüber hinaus erspielten sich die Gäste weitere Möglichkeiten, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Doch statt der Vorentscheidung kippte das Spiel zunehmend.
Der SC Rönnau kam durch Torge Willhoeft (62.) zurück ins Spiel, ehe Marko Stoliar (81.) ausglich. In der Schlussphase setzte Marvin Heckler (89.) schließlich den entscheidenden Treffer zum 3:2.
Trainer Aydin Taneli zeigte sich nach Abpfiff ratlos über den Spielverlauf und analysierte vor allem die Gegentore: „Wir verlieren auswärts 3:2 mit einer 2:0-Führung, der Gegner kommt in der zweiten Halbzeit nochmal zurück. Für mich ein Stück weit nichts Verständnis, weil der Gegner aus zwei Standardsituationen wieder zurückkommt.“
Dabei ging er detailliert auf die Defizite ein: „Das war die Kommunikation – wer geht zum Kopfball, wie sehen die Absicherungen aus, wenn der Ball irgendwo hin tropft, welcher Spieler geht in der ballnächsten Zone drauf, wer sichert ab, wer hat die hinteren Räume im Blick. Das hat heute nicht funktioniert.“
Besonders bitter aus seiner Sicht: Die Partie hätte früh entschieden sein können. „Raphael hatte zwei Riesenmöglichkeiten in der ersten Halbzeit, um das 2:0 und auch das 3:0 zu machen.“ Nach dem zweiten Treffer habe sich der Fokus eigentlich auf die defensive Stabilität richten sollen: „Dann waren wir eher für den Defensivverbund, was ja auch unsere Stärke ist.“ Doch genau in dieser Phase fehlte die Klarheit.
Auch äußere Einflüsse spielten für Taneli eine Rolle: „Wir haben uns ein Stück weit von der Atmosphäre und von Entscheidungen anstecken lassen, statt uns darauf zu fokussieren, wie wir unsere Zonen verteidigen.“ Sein Gesamtfazit fiel entsprechend ernüchternd aus: „Für uns sehr unglücklich, dass wir hier verloren haben.“
Für den SSC Hagen Ahrensburg bleibt es bei 39 Punkten, wodurch das Team im engen Tabellenmittelfeld auf Rang fünf verharrt. Der SC Rönnau verbessert sich durch den Heimsieg auf 31 Punkte und verschafft sich etwas Luft im unteren Tabellendrittel.
SC Rönnau – SSC Hagen Ahrensburg 3:2
SC Rönnau: Nico Heuer, Torge Willhoeft, Mirco Schultz, Marvin Heckler, Janick Loose (93. Finn Schönert), Mats Hamann (95. Tim Wohlert), Ruven Seydel, Melvin Jöns, Jasper Fredrich (67. Nicolai Steffen), Konstantin Reimpell (58. Matti Ole Heßmer), Jonte Christoph Frommhagen (46. Marko Stoliar) - Trainer: Pascal Lorenz
SSC Hagen Ahrensburg: Steven Hardy Eggert, David Kyas, Christopher Herklotz, Alexander Kordys, Hannes Gregor Kretzschmar, Marc Misselhorn, Jakob Kyas, Julius Frederic Daniel Schneider (78. Finn Rost), Rico Pohlmann, Raphael Reifschneider (85. Paul Biermann), Niklas Broszio - Trainer: Aydin Taneli
Schiedsrichter: Mats Casper Stahlberg - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Rico Pohlmann (33. Foulelfmeter), 0:2 David Kyas (55.), 1:2 Torge Willhoeft (62.), 2:2 Marko Stoliar (81.), 3:2 Marvin Heckler (89.)