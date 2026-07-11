Späte Wende für den Regionalligisten: Onos trifft zum Testspielsieg

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erspielte sich der Regionalligist mehrere gute Möglichkeiten. Melvin Onos, Benjamin Kindsvater und Niklas Antlitz kamen zu aussichtsreichen Chancen, ohne den Führungstreffer erzielen zu können. Auf der Gegenseite setzte auch der Gastgeber Akzente und kam durch Levin Kundruweit und Georg Wilhelm zu guten Gelegenheiten. Nach einer spannenden ersten Hälfte ging es torlos in die Pause.

Der VfR Aalen hat sich im Testspiel beim 1. FC Normannia Gmünd mit 2:1 durchgesetzt und damit einen erfolgreichen Abschluss einer intensiven Begegnung gefeiert. Vor 520 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine abwechslungsreiche Partie, in der beide Mannschaften immer wieder Offensivaktionen suchten. Die Aalener erwischten einen guten Start und sorgten bereits in der Anfangsphase für Gefahr. Ein Freistoß wurde vom Torhüter gehalten, wenig später blieb auch die erste Ecke ohne Ertrag.

Rückstand und starke Reaktion

Nach dem Seitenwechsel blieb der VfR Aalen aktiv. Ein Kopfball von Lasse Jürgensen verfehlte das Tor, anschließend erspielten sich die Gäste weitere Chancen. Dennoch ging zunächst der 1. FC Normannia Gmünd in Führung. Bleart Dautaj traf in der 55. Minute zum 1:0.

Die Antwort des Regionalligisten ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur neun Minuten später gelang Jascha Döringer der Ausgleich zum 1:1. Die Partie blieb danach offen und entwickelte sich zu einem intensiven Schlagabtausch. Beide Mannschaften kamen zu weiteren Großchancen. Für den Gastgeber vergab Ben Cahani, während auf Aalener Seite erneut Jascha Döringer, Michael Kleinschrodt und Melvin Onos gefährlich wurden.

Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, setzte der VfR Aalen den entscheidenden Akzent. In der 89. Minute erzielte Melvin Onos mit einem Distanzschuss den Treffer zum 2:1. Auch in der Nachspielzeit boten sich beiden Teams noch große Möglichkeiten, doch es blieb beim knappen Erfolg der Aalener, die damit nach Rückstand noch einen Testspielsieg einfuhren.

Der Blick richtet sich auf Mittwoch

Nach dem erfolgreichen Auftritt in Gmünd richtet sich der Fokus des VfR Aalen nun auf die nächste Station der Saisonvorbereitung. Bereits am Mittwoch, 15. Juli 2028, steht die Teilnahme am Blitzturnier der Sportfreunde Dorfmerkingen auf dem Programm.