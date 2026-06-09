Späte Versöhnung nach „Schmach von 2008“ – Mittenwald steigt in die Kreisklasse auf Rückkehr nach 18 Jahren von Andreas Mayr · Gestern, 07:31 Uhr · 0 Leser

Der Start einer langen Aufstiegsfeier: Die Mittenwalder sind zurück in der Kreisklasse. – Foto: Andreas Mayr

Nach der großen Schmach von 2008 ist das Glück auf Mittenwalds Seite.

Der Strahl der Gerechtigkeit erreicht den FC Mittenwald. So fühlte es sich für die alte Generation an. Bernd Scholz, die Trainerikone des Vereins, erinnerte sich sogleich an die große Schmach von 2008. Damals stiegen die Fußballer aus der Kreisklasse ab. Im mit entscheidenden Spiel verwehrte ihnen Schiri Konrad Brückner beim Stand von 0:0 einen Elfer, von dem die Isartaler noch 18 Jahre später unisono klagen: Einen klareren Verstoß hat es nie gegeben. Exakt jene zwei Punkte fehlten am Ende zum Klassenerhalt. Der Gegner, und das ist die Ironie des Schicksals, war damals Oberhausen, seinerzeit noch eigenständig. Seit Sonntag, 16.43 Uhr, sind die Mittenwalder wieder versöhnt mit der Vergangenheit. Zu jenem Zeitpunkt ertönte der Pfiff, der Rechtmäßigkeit herstellte. Dieses Mal werden sich die Oberhauser und Huglfinger (sie profitierten damals und blieben drin) den Namen von Schiri Roland Fritzsch merken. Trainer Gerhard Bertl zürnte: „Bei so einem wichtigen Spiel kannst du den nicht pfeifen.“ Aber es war passiert. Fabian Rotter verwandelte sicher zum 3:0, stürzte sich auf die Fans hinter dem Tor – und krönte sich mit seinem 17. Saisontreffer zum internen Torschützenkönig eines märchenhaften Jahres.

„Jeder hat Gänsehaut gekriegt“ Der Mann für die großen Geschichten ist Josef Gerstmeir. Er weiß auch, warum es genau diese Version des FCM nach 16 Jahren zurück in die Kreisklasse gepackt hat. „Im Vergleich zum letzten Jahr sind wir eine Mannschaft geworden.“ Mehrere junge Spieler integrierten die Verantwortlichen im Sommer. Sie taten das auf dem Platz im Training, aber auch abseits, etwa im Nachtleben des Marktes oder auch mal auf dem Minigolfplatz. „Wir haben viel zusammen gemacht – und jeder hat Bock drauf gehabt“, sagt Trainer Max Tauwald. Und wie der Erfolg dazu kam, wirkte das wie eine Droge. Erste und Zweite Mannschaft mischten in ihren Ligen bis zum Ende oben mit, das sorgte für erstklassige Trainingsbeteiligung. „Da wächst man von selbst zusammen.“ Das zeigte sich im letzten Spiel der Saison. Los ging’s vor dem Anpfiff. Ihre verhinderten Mitstreiter, Markus Schug und Korbinian Kick, hatten ihnen Sprachnachrichten zukommen lassen, die die Umkleide zum Beben brachten. „Jeder hat Gänsehaut gekriegt“, sagt Gerstmeir. Als die Mittenwalder draußen auf dem Platz standen, sprachen sie sich Mut zu. Capo Gerstmeir sagte im Mannschaftskreis: „Wir müssen auch mal zugreifen bei so einer Chance.“