Späte Versöhnung nach „Schmach von 2008“ – Mittenwald steigt auf

Der Start einer langen Aufstiegsfeier: Die Mittenwalder sind zurück in der Kreisklasse. – Foto: Andreas Mayr

Seit Sonntag, 16.43 Uhr, sind die Mittenwalder wieder versöhnt mit der Vergangenheit. Zu jenem Zeitpunkt ertönte der Pfiff, der Rechtmäßigkeit herstellte. Dieses Mal werden sich die Oberhauser und Huglfinger (sie profitierten damals und blieben drin) den Namen von Schiri Roland Fritzsch merken. Trainer Gerhard Bertl zürnte: „Bei so einem wichtigen Spiel kannst du den nicht pfeifen.“ Aber es war passiert. Fabian Rotter verwandelte sicher zum 3:0, stürzte sich auf die Fans hinter dem Tor – und krönte sich mit seinem 17. Saisontreffer zum internen Torschützenkönig eines märchenhaften Jahres.

Der Strahl der Gerechtigkeit erreicht den FC Mittenwald. So fühlte es sich für die alte Generation an. Bernd Scholz, die Trainerikone des Vereins, erinnerte sich sogleich an die große Schmach von 2008. Damals stiegen die Fußballer aus der Kreisklasse ab. Im mit entscheidenden Spiel verwehrte ihnen Schiri Konrad Brückner beim Stand von 0:0 einen Elfer, von dem die Isartaler noch 18 Jahre später unisono klagen: Einen klareren Verstoß hat es nie gegeben. Exakt jene zwei Punkte fehlten am Ende zum Klassenerhalt. Der Gegner, und das ist die Ironie des Schicksals, war damals Oberhausen, seinerzeit noch eigenständig.

„Jeder hat Gänsehaut gekriegt“

Der Mann für die großen Geschichten ist Josef Gerstmeir. Er weiß auch, warum es genau diese Version des FCM nach 16 Jahren zurück in die Kreisklasse gepackt hat. „Im Vergleich zum letzten Jahr sind wir eine Mannschaft geworden.“ Mehrere junge Spieler integrierten die Verantwortlichen im Sommer. Sie taten das auf dem Platz im Training, aber auch abseits, etwa im Nachtleben des Marktes oder auch mal auf dem Minigolfplatz. „Wir haben viel zusammen gemacht – und jeder hat Bock drauf gehabt“, sagt Trainer Max Tauwald. Und wie der Erfolg dazu kam, wirkte das wie eine Droge. Erste und Zweite Mannschaft mischten in ihren Ligen bis zum Ende oben mit, das sorgte für erstklassige Trainingsbeteiligung. „Da wächst man von selbst zusammen.“

Das zeigte sich im letzten Spiel der Saison. Los ging’s vor dem Anpfiff. Ihre verhinderten Mitstreiter, Markus Schug und Korbinian Kick, hatten ihnen Sprachnachrichten zukommen lassen, die die Umkleide zum Beben brachten. „Jeder hat Gänsehaut gekriegt“, sagt Gerstmeir. Als die Mittenwalder draußen auf dem Platz standen, sprachen sie sich Mut zu. Capo Gerstmeir sagte im Mannschaftskreis: „Wir müssen auch mal zugreifen bei so einer Chance.“



Ein besonderer Tag in Mittenwald

Egal, wie schlecht es um die Gastgeber bestellt war in den ersten 74 Minuten, sie fielen nicht auseinander. Verteidiger Florian Rönitz musste jedem hinterher erklären, wie er’s hinbekommen hatte, einen satten Schuss unter die Latte noch mit dem Kopf zu klären. Bereits in Hälfte eins mussten mit Gerstmeir (akut Rot-gefährdet) und Alexander Kidane (verletzt) zwei Schlüsselleute vom Feld. Eingewechselt wurden Florian Rieger, der eine Saison zum Vergessen hinter sich hat, und Joshua Glöckner, erst seit ein paar Monaten zurück vom Kreuzbandriss. In den Momenten zeigte sich, aus welcher Substanz ein Team gebaut ist.

Der eine schoss zwei Tore, die den Mittenwalder Anhang aus seiner Resignation rissen und in Treibstoff verwandelten. „Alle sind laut geworden.

Da wusste ich, dass wir das heute noch rumreißen“, sagt Doppel-Torschütze „JJ“ Rieger. Der andere, Glöckner, holte jenen berüchtigten Elfmeter heraus. FCM-Legende Scholz betont: „Ich war mir sicher, dass sie das packen, war überhaupt nicht nervös.“ Mit ähnlicher Überzeugung trat Fabian Rotter zum Strafstoß an. Demnächst wird eine Schaufel sein Gesäß zieren. So hat er’s mit Gerstmeir ausgemacht. Als die Spieler mal eine Torflaute befallen hatte, kam der Kapitän auf die Idee, sich Erde ins Gesicht zu schaufeln. Brachte Glück. Danach trafen sie wieder. Seitdem ist das der Witz der beiden, der nun nach dem Aufstieg in einem Tattoo verewigt wird.

Bei aller Ekstase wissen die Mittenwalder aber auch, was sie künftig erwartet. Sie rutschen als krasser Außenseiter in die neue Liga. „Wir haben gegen eine Mannschaft auf den Abstiegsrängen große Probleme gehabt. Das wird ein hartes Stück Arbeit werden“, bemerkt Trainer Tauwald. Doch die Isartaler haben zwei Vehikel im Kampf um den Klassenerhalt, die sie von anderen unterscheiden. Einmal diesen Mix aus Euphorie und Zusammenhalt und einmal den Platz, der nicht nur wunderschön liegt, sondern wegen der langen Anfahrt auch von der Konkurrenz gefürchtet ist.

Eventuell lockt der Coup ja sogar den ein oder anderen Zugang an. „Wir sind nicht der Big-Player, aber vielleicht passiert in der freien Zeit ja was“, sagt der Coach nach diversen Bierduschen. Er freut sich über die Rückkehr. „Ich bin froh, dass ich wieder in der Kreisklasse spielen darf.“