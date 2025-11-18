Späte Treffer sichern Acosta II wichtigen Heimsieg

Der BSC Acosta II bleibt in der Bezirksliga Braunschweig 2 in der Erfolgsspur. Gegen den tief stehenden VfB Peine gewann die Mannschaft von Trainer Uwe Stucki am Sonntag mit 2:0 (0:0) und behauptet mit nun 26 Punkten den dritten Tabellenplatz.

Lange jedoch tat sich Acosta II schwer. Peine verteidigte kompakt und machte die Räume eng, sodass klare Chancen zunächst Mangelware blieben. „Wir haben uns gegen eine tiefstehende Peiner Mannschaft sehr schwer getan und erst in der Schlussphase die Siegtreffer erzielt“, sagte Stucki nach der Partie.

Der entscheidende Moment kam in der 76. Minute: Nach Vorarbeit von Niklas Ebert setzte sich Rückkehrer Kai Pingel durch und erzielte den umjubelten Führungstreffer. Nur fünf Minuten später sorgte Tim Stucki für die Entscheidung. Nach einem Foul an Niko Weighardt verwandelte Stucki den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0-Endstand (81.).

Mit dem Heimsieg bleibt Acosta II fest in der Spitzengruppe der Tabelle verankert. Vor den letzten Partien des Jahres hat sich der Aufsteiger eine ausgezeichnete Ausgangslage erarbeitet – und gezeigt, dass er auch Geduldsspiele für sich entscheiden kann.