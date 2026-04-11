Späte Treffer entscheiden Derby

Im Aufeinandertreffen zwischen dem FC Fürstenried II und dem TSV Forstenried-München III nutzten die Gäste ihre Chancen in der zweiten Halbzeit eiskalt. Vor nur zehn Zuschauern entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Hausherren kurz vor der Pause in Führung gingen. Yakup Katmerlikaya traf in der 44. Minute zur 1:0-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste deutlich druckvoller aus der Kabine. Bereits in der 50. Minute glich Michele De Tullio aus. Ein verwandelter Foulelfmeter von Anouar Akremi in der 62. Minute drehte die Partie zugunsten des TSV Forstenried-München III.

In der Schlussphase sorgte Mohamed Fredj mit einem Doppelpack (80. und 90. Minute) für die Entscheidung. Damit setzte sich das Team aus Forstenried dank einer konsequenten Chancenverwertung und starker zweiter Halbzeit klar durch.