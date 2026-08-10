Späte Tore und Platzverweis: Klausdorf schlägt Friedrichsberg-Busdorf von Ismail Yesilyurt · Heute, 04:51 Uhr · 0 Leser

Finn Schwee (TSV Klausdorf) entscheidet die Partie gegen den TSV Friedrichsberg-Busdorf. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Klausdorf bleibt in der Erfolgsspur und feiert einen perfekten Saisonstart: Am dritten Spieltag fuhren die Hausherren durch einen umkämpften, aber am Ende verdienten 2:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den TSV Friedrichsberg-Busdorf den dritten Sieg im dritten Spiel ein – und das abermals ohne Gegentor.

Taktisches Abtasten im ersten Durchgang Die Begegnung begann vor allem mit viel Taktik und wenig Offensivszenen auf beiden Seiten. Friedrichsbergs Trainer Dennis Usadel blickte zurück: „Erste Halbzeit war ein bisschen Abtasten auf beiden Seiten, wenig Torchance, obwohl wir in den ersten fünf Minuten eine gute Torchance hatten durch Ali Alhindawi. Ich glaube, Klausdorf hatte einen Flachschuss durch Schwee. Das war es dann auch, glaube ich, schon fast.“ Da sich beide Teams im Mittelfeld weitgehend neutralisierten, ging es torlos in die Kabinen.

Wird die Saison 26-27 für Cheftrainer Dennis Trociewicz und dem TSV Klausdorf ein guter Jahrgang. – Foto: Ismail Yesilyurt

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zäh. Klausdorfs Coach Dennis Trociewicz sah seine Mannschaft zwar spielbestimmend, bemängelte jedoch zunächst die Durchschlagskraft: „Friedrichsberg war lange darauf aus, in unser Spiel so ein bisschen Sand reinzustreuen, uns ein bisschen aus dem Spiel rauszubringen. Ist ihnen auch lange Zeit gut gelungen.“

Schlüsselszene: Rote Karte bricht den Bann Die Partie nahm erst in der Schlussphase richtig Fahrt auf. In der 70. Minute schaltete Klausdorf nach einem Ballverlust der Gäste schnell um: Ein langer Ball landete hinter der Abwehrkette bei Finn Schwee. Friedrichsbergs Rechtsverteidiger und letzter Mann Sazan Serbest Mohammed zog die Notbremse und sah die Rote Karte. Usadel machte Mohammed keinen Vorwurf: „Wenn er ihn laufen lässt, vielleicht macht er dann auch so das 1:0. Sind dann immer Entscheidungen, die man schnell treffen muss als Spieler.“

Für Sazan Serbest Mohammed (mitte), hier noch für Osterrönfeld aktiv. – Foto: Ismail Yesilyurt