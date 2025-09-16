Späte Tore sichern FSV Hesedorf/Nartum klaren Heimsieg über Bevern

Die FSV Hesedorf/Nartum hat mit einem klaren 3:0-Heimsieg über den TSV Bevern den Sprung auf Rang zwei der Kreisliga geschafft. Matchwinner waren Stargardt, Meyer und Rosenbrock – während die Gäste ihre Chancen liegen ließen.

Mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen Bevern rückt die FSV Hesedorf/Nartum in der Kreisliga bis auf drei Zähler an Spitzenreiter MTV Hesedorf heran – und hat sogar noch ein Spiel weniger absolviert. Schon früh stellte Julian Stargardt die Weichen auf Sieg: Nach einer Balleroberung von Elias Lagili und anschließendem Pass setzte er sich in der zwölften Minute im direkten Duell mit Gäste-Keeper Jonathan Scholz durch und brachte die Platzherren in Front.

Danach zeigte sich Bevern griffiger und feldüberlegen, konnte sich aber keine klaren Torchancen herausspielen. „Ein Remis zur Pause wäre wohl gerecht gewesen“, meinte Beverns Co-Trainer Dietmar Lott, der Patrick Wellbrock vertrat.

Nach der Pause erarbeitete sich die FSV leichte Vorteile, blieb im letzten Drittel aber harmlos – bis die Joker stachen. Der eingewechselte Kevin Romer bereitete in der 79. Minute das 2:0 von Erik Meyer vor, der Scholz umkurvte und einschob. Nur vier Minuten danach sorgte Dominik Rosenbrock per Kopf endgültig für die Entscheidung. Zuvor hatte FSV-Keeper Thore Lohmann stark gegen Simon Meyer pariert.