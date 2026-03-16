Späte Tore sichern Flechum den wichtigen Heimsieg

Nach einer schwachen ersten Halbzeit steigert sich der SV Flechum deutlich und entscheidet die Partie gegen Erika/Altenberge in der Schlussphase.

Die Gäste bestimmten über weite Strecken die Anfangsphase, ohne dass Flechum entscheidende Akzente setzen konnte. So ging es für die Hausherren eher glücklich mit einem torlosen 0:0 in die Kabine.

Der SV Flechum hat am Sonntag einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Auf dem Kunstrasen in Haselünne setzte sich die Mannschaft mit 2:0 gegen Erika/Altenberge durch – allerdings erst nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.

Flechum nach der Pause deutlich griffiger

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Flechum deutlich wacher und griffiger in den Zweikämpfen. Mit zunehmender Spieldauer erspielte sich die Mannschaft auch erste Möglichkeiten und kam besser in die Partie.

Die Entscheidung fiel rund eine Viertelstunde vor dem Ende: Der eingewechselte Lukas Weiler erkannte auf der linken Seite den startenden Niklas Markus. Dessen Lauf wurde perfekt bedient – und Markus vollendete eiskalt zur 1:0-Führung.

In der Schlussphase versuchte Erika/Altenberge noch einmal alles und lief wütend an, ohne dabei jedoch wirklich zwingend zu werden. Flechum verteidigte konzentriert und nutzte schließlich mit dem Abpfiff die sich bietenden Räume in der gegnerischen Defensive zum erlösenden 2:0-Endstand.

SV Flechum – SV Erika-Altenberge 2:0

SV Flechum: Dennis Hues, Bernhard Uphaus, Max Robben, Leon Büter, Niklas Markus, Peter Abeln, David Wesselmann, Hendrik Lampe (73. Lukas Weiler) (90. Hannes Lübken), Lukas Robben, Lars van der Ahe (46. Tobias Struckmann), Nils Gudewill - Trainer: Jens Strodt

SV Erika-Altenberge: Sascha Mäsker, Dominik Schulte, Hermon Angesom-Teweldemedhin, Fynn Ottens, Emils Treijs (46. Lukas Jasken), Pascal Schulte, Hendrik Schulte, Leon Schulte, Keno König (73. Michael Winkel), Christopher Schulte, Maik Schütte (69. Marcel Müller) - Trainer: Michael Otten

Schiedsrichter: Finn Jerzinowski

Tore: 1:0 Niklas Markus (80.), 2:0 Nils Gudewill (90.+5)