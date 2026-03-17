Späte Tore sichern Drakenburg die drei Punkte

– Foto: Volkhard Patten

Nach einem Rückstand kämpft sich Drakenburg zurück und gewinnt dank eines abgefälschten Freistoßes und eines Eigentors 2:1 bei Schlusslicht Gessel-Leerssen. Trainer Martin Schulz lobt die Moral seines Teams: „Wir waren über 90 Minuten deutlich die bessere Mannschaft.“

TuS Drakenburg hat sich beim FC Gessel-Leerssen mit 2:1 durchgesetzt und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf der Bezirksliga Hannover geholt. Die Hausherren gingen durch Maris Beuke in der 31. Minute zunächst in Führung, doch die Gäste zeigten Geduld und Einsatzbereitschaft, wie Trainer Martin Schulz betonte: „Man hat klar gesehen, dass wir das Spiel gewinnen wollen, dass wir es versuchen. Wir haben viel probiert.“

Die frühe Führung der Gastgeber erschwerte den Drakenburgern den Spielaufbau. „Wir haben dann auch einen Moment gebraucht, um uns wieder zu fangen. Das hat schon auch gewirkt, der Treffer“, so Schulz. Nach der Halbzeit investierten die Gäste weiterhin viel, doch Gessel-Leerssen verteidigte hartnäckig. Der Platzverweis erhöhte dann zusätzlich den Druck: „Gessel hat sich dann wirklich mit zehn Mann hinten im eigenen Sechzehner verbarrikadiert.“

Die Wende kam spät: In der 87. Minute leitete Tim Rieckhof einen Angriff ein, der über Lukas Wacker zu einem Eigentor der Gessel-Abwehr führte. Schulz kommentierte: „Dann waren wir natürlich total da, haben dann alles nach vorne geworfen.“ In der Nachspielzeit brachte ein abgefälschter Freistoß von Gabriel Czyborra den 2:1-Siegtreffer: „Ganz, ganz wichtiger Treffer, ganz wichtig, dass wir die drei Punkte noch geholt haben. Nicht nur für die Tabelle, sondern auch einfach für den Kopf und dass wir uns das selber nochmal bewiesen haben, dass wir es noch können.“

Mit dem Sieg steht TuS Drakenburg bei 22 Punkten auf Platz 12, während FC Gessel-Leerssen weiter Schlusslicht bleibt. Schulz blickt optimistisch nach vorne: „Wir hoffen jetzt, dass das ein Stück weit auch befreit, weil das hast du im Spiel einfach gemerkt, dass die Verunsicherung da ist und die Lockerheit natürlich fehlt. Und wir hoffen, dass der Sieg jetzt einiges an Kräften auch wieder freisetzt und wir das in den nächsten Spielen fortsetzen können.“

FC Gessel-Leerssen – TuS Drakenburg 1:2

FC Gessel-Leerssen: Arne Jacob, Giorgio Amicone, Ole Ehlers, Fynn-Luca Stöver (74. Maverick Meißner), Marc Malguth (78. Jannis Arslan), Yannik Kaschel, Florian Zimpelmann, Maris Beuke (85. Daniel Martin), Jonas Lohmann, Mika Bade (90. Arne Wolter), Linus Wichmann (61. Leon Sagert) - Trainer: Maik Hüneke

TuS Drakenburg: Bryan Schönbrunn, Yannick Töpler, Steffen Thies (84. Pascal Draeger), Elias Hachmeyer, Christian Rother, Lucas Wacker (95. Joshua Draeger), Niklas Mann (59. Tim Rieckhof), Eric Sänger (66. Kevin Dalmann), Saad Haso, Jonas Brede, Gabriel Czyborra (93. Jan Bongard) - Trainer: Tim Rehm

Schiedsrichter: Julius Lempfer

Tore: 1:0 Maris Beuke (31.), 1:1 Jonas Lohmann (87. Eigentor), 1:2 Gabriel Czyborra (90.)