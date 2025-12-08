Späte Tore sichern dem FCH den Platz an der Sonne

In der Anfangsphase neutralisierten sich beide Mannschaften. Die Defensivreihen standen stabil, sodass zunächst keine nennenswerten Torchancen entstanden. Ab Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Heiningen das Tempo und kam zu mehreren Möglichkeiten. Bent Hofele, Carmelo Trumino und erneut Hofele scheiterten jedoch am starken Salacher Torhüter Aldin Arifovic. Die Gastgeber setzten durch Umut Sat, der nach einem missglückten Rückpass allein vor Keeper Heer auftauchte, ebenfalls ein Ausrufezeichen, Paul Heer verhinderte jedoch den möglichen Rückstand. Mit einem torlosen 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff entwickelte sich eine zunehmend einseitigere Partie. Heiningen drängte auf die Führung, die in der 62. Minute schließlich gelang. Nach einer scharfen Hereingabe von Janis Ascherl drückte Bent Hofele den Ball zum 0:1 über die Linie. Salach blieb zwar gefährlich und hatte durch Coskun und Sat zwei gute Gelegenheiten, doch entweder fehlte die Präzision oder Heiningen klärte in höchster Not. In der Schlussphase entschied der FCH die Partie innerhalb weniger Minuten, nachdem die Hausherren aufmachen mussten. In der 85. Minute erhöhte Carmelo Trumino nach einem Zuspiel von Tom Glaser auf 0:2, ehe Janis Lucien Ascherl nur zwei Minuten später nach Vorlage von Trumino das 0:3 erzielte. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit traf Berk Baybüyük zum 0:4, erneut bedient von Trumino, der damit seine starke Vorstellung mit insgesamt drei Vorlagen unterstrich. In der Nachspielzeit gelang Salach schließlich noch der Ehrentreffer. Jonas Herbst verwandelte einen direkten Freistoß sehenswert zum 1:4-Endstand.

Der 1. FC Heiningen überzeugte vor allem in der zweiten Halbzeit mit Effizienz und spielerischer Dominanz. Mit diesem Erfolg behauptet der FCH den ersten Tabellenplatz und geht als Herbstmeister in die Winterpause.