– Foto: J.F. Fender

Späte Tore in Hankensbüttel, Dreierpack von Menendez

4. Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 1

Der vierte Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 brachte späte Entscheidungen, klare Favoritensiege und starke Auftritte der Aufstiegsaspiranten. Während Tabellenführer TSV Ehmen in Brome nichts anbrennen ließ, überzeugte auch MTV Isenbüttel im Topspiel gegen Gifhorn.

Gestern, 12:30 Uhr
5
0
Abpfiff

USI Lupo Martini Wolfsburg II (6.) – TV Jahn Wolfsburg (16.) 5:0

Miguel Menendez entschied die Partie mit einem späten Dreierpack (74., 82., 89.), nachdem Davide de Gaetani die Reserve von Lupo in Führung gebracht hatte. Ein Eigentor von Dominik Treitl erhöhte den Vorsprung, ehe Menendez glänzte. Lupo II bleibt ungeschlagen und liegt mit sieben Punkten auf Rang sechs, Aufsteiger TV Jahn bleibt nach drei Spielen punktlos am Tabellenende.

Gestern, 15:00 Uhr
0
3
Abpfiff

FC Brome 1919 (15.) – TSV Ehmen (1.) 0:3

Der Spitzenreiter aus Ehmen gewann durch Treffer von Orhan Shala (8.), Marco Raue (82.) und Justin Eckart (84.). Die Renelli-Elf führt die Tabelle nun mit zehn Punkten und 11:4 Toren an. Brome bleibt nach vier Spielen ohne Punkt und mit nur zwei erzielten Toren Vorletzter.

Sa., 30.08.2025, 17:30 Uhr
2
1
Abpfiff

HSV Hankensbüttel (5.) – VfB Fallersleben II (10.) 2:1

Hankensbüttel setzte sich durch ein Last-Minute-Tor von Daley Eduardo Dos Santos in der 90. Minute durch und verteidigte Platz fünf. Zuvor hatte Marvin Schiller die Gastgeber in Führung gebracht, Leon Geffert glich kurz nach der Pause aus. Fallersleben bleibt bei drei Punkten und steht damit im unteren Tabellendrittel.

Gestern, 15:00 Uhr
4
1
Abpfiff

VfL Wahrenholz (4.) – WSV Wendschott (14.) 4:1

Wahrenholz siegte dank Toren von Balke (10.), Janetzko (35.), Lenglei (90.) und Staschik (90.) klar, auch wenn Wendschott in der Nachspielzeit kurzzeitig verkürzte. Mit neun Punkten bleibt der VfL im oberen Feld, Wendschott verharrt punktlos auf Rang 14.

Gestern, 15:00 Uhr
4
2
Abpfiff

MTV Isenbüttel (2.) – SV Gifhorn (7.) 4:2

Isenbüttel drehte ein turbulentes Spiel, in dem Wayne Rudt zunächst doppelt für die Gäste traf (3., 43.). Bartsch, Helms und Palanis sorgten für die Wende, ehe Bartsch in der Nachspielzeit den Endstand herstellte. Der MTV bleibt mit drei Siegen aus drei Spielen verlustpunktfrei Zweiter, Gifhorn ist mit sieben Punkten nun auf Platz sieben.

Gestern, 15:00 Uhr
4
0
Abpfiff

TSV Hillerse (3.) – VfR Wilsche-Neubokel (13.) 4:0

Hillerse machte kurzen Prozess: Tim Bach traf doppelt in der ersten Halbzeit (19., 25.), Borgfeld und Kaub legten nach. Damit bleiben die Hillerser nach drei Spielen ohne Punktverlust auf Rang drei. Wilsche-Neubokel hat nach vier Spieltagen einen Punkt auf dem Konto und liegt knapp vor den Abstiegsrängen.

