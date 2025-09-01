Späte Tore in Hankensbüttel, Dreierpack von Menendez

HSV Hankensbüttel (5.) – VfB Fallersleben II (10.) 2:1

Hankensbüttel setzte sich durch ein Last-Minute-Tor von Daley Eduardo Dos Santos in der 90. Minute durch und verteidigte Platz fünf. Zuvor hatte Marvin Schiller die Gastgeber in Führung gebracht, Leon Geffert glich kurz nach der Pause aus. Fallersleben bleibt bei drei Punkten und steht damit im unteren Tabellendrittel.