Späte Tore entscheiden die Partie: Unterföhring schlägt Karlsfeld Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

FC Unterföhring : TSV Eintracht Karlsfeld, 14.03.2026, Tw Lorenz Neff – Foto: Dieter Michalek

Joker Tayfun Arkadas entschied die Partie in der Schlussphase. Der FC Unterföhring hat nun acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Der FC Unterföhring möchte sich zum Ende einer gebrauchten Saison zumindest den Abstiegskampf in der Landesliga ersparen. Mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen nach der Winterpause hat man die Basis gelegt, um sich entscheidend von den hinteren Plätzen zu distanzieren. Das 3:1 (0:0) gegen den TSV Eintracht Karlsfeld war jedoch ein ganz hartes Stück Arbeit, und erst zwei ganz späte Tore brachten den Sieg. Eine Stunde lang gab es keine Tore an der Unterföhringer Bergstraße in einem guten Spiel. Die Karlsfelder, die in der Vorwoche das Toptam Hallbergmoos besiegt hatten, traten deutlich besser auf als ein normaler Drittletzter. Beide Teams lieferten sich ein offenes Duell, in dem der FC Unterföhring ein Chancenplus hatte, Karlsfeld dafür aber einen Lattentreffer.

Gelbrot nach Foul und Reklamation Das erste Highlight der zweiten Halbzeit war die Gelbrote Karte von Fabi Di Salvo. Der Torwart von den Karlsfeldern sah binnen einer Minute zwei Gelbe Karten für sein Foul und das anschließende Reklamieren. 120 Sekunden zuvor hatten die Gastgeber ihr Kickergenie Tayfun Arkadas eingewechselt, und der sollte zum Man of The Match werden. Der Ersatztorwart hatte seine erste Aktion, als er nach dem verwandelten Foulelfmeter von Arkadas den Ball aus dem Tor holen musste. Die Gäste blieben in Unterzahl weiter gefährlich und verdienten sich den Ausgleich von Deniz Yilmaz (80.). In dieser Phase deutete nicht mehr allzu viel darauf hin, dass die Unterföhringer die Weichen nochmals auf Sieg stellen könnten. Nach einem wirklich ordentlichen Match von beiden Parteien hätte alle auch mit der Punkteteilung leben können.