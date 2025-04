Späte Tore beim verdienten Heimsieg über Angelbachtal





SV Tiefenbach – TSV Angelbachtal 4:2 (0:2)





Tore:

0:1 (07.) Jannis Nußhag

0:2 (09.) Constantin Bosduganov

1:2 (55.) Jason Walzel (Handelfmeter)

2:2 (65.) Jason Walzel

3:2 (88.) Samuel Kronig (Foulelfmeter)

4:2 (93.) Samuel Kronig





Spät aber gemessen an den Spielanteilen und den erneut zahlreichen Tormöglichkeiten letztlich hoch verdient sicherte sich der SV Tiefenbach am Ostermontag alle drei Zähler in der Heimpartie gegen den abstiegsbedrohten TSV Angelbachtal und behauptete damit weiterhin seinen Platz im vorderen Tabellendrittel. Obwohl nach zwei unglücklichen Gegentreffern früh mit 0:2 im Rückstand, kämpften sich die Schützlinge des SV-Trainergespanns Jason Walzel und Haldun Özdemir bravourös ins Spiel zurück, trafen nach etlichen verpassten Torgelegenheiten in Halbzeit eins dann endlich zu Beginn des zweiten Durchgangs und kamen so schließlich auch nicht zuletzt dank passgenauer Einwechslungen in der Schlussphase noch zu den beiden siegbringenden Treffern.

Denkbar ungünstig starteten die Platzherren in die Partie und lagen so nach zwei äußerst unglücklichen Gegentreffern innerhalb von knapp zwei Minuten früh mit 0:2 im Rückstand (7./9.). Zwar ließen sich die Gastgeber von diesem Anfangsschreck keineswegs entmutigen und erspielten sich in der Folge neben einer drückenden Feldüberlegenheit auch eine ganze Reihe erstklassiger Torglegenheiten bei drei Walzel-Kopfbällen (15./22./40.), einem 18m Knaller von Ciftci knapp übers Tor (25.) und einem strittigen Abseitstor von Mergim Gjinovci (30.), doch Tore blieben zunächst, wie so oft zuletzt, wieder einmal Fehlanzeige, wobei Damir Ser mit der dicksten aller Möglichkeiten nach einem Walzel-Pass mit dem Pausenpfiff am TSV-Keeper scheiterte (45.).





Auch nach Wiederanspiel blieben die Platzherren weiterhin am Drücker und kamen so folgerichtig durch Spielertrainer Walzel mit einem souverän verwandelten Handelfmeter auch früh zum 1:2 Anschlusstreffer (55.). Als Walzel nur wenig später nach einem Ünver-Freistoß per Kopfball-Aufsetzer zum 2:2 ausgleichen konnte (65.), schien der Widerstand der zunehmend passiver agierenden Gäste endgültig gebrochen. Eine Direktabnahme von Samuel Kronig, unmittelbar zuvor zusammen mit Oldie Murat Yildiz als spürbare Belebung im SV-Angriff eingewechselt, signalisierte danach den Siegeswillen der Gastgeber, der kurz vor Ende der regulären Spielzeit schließlich auch im 3:2 Führungstreffer seinen Ausdruck fand. Samuel Kronig hatte zuvor Walzel im Strafraum glänzend frei gespielt, doch war Tiefenbachs bis dato 26 mal erfolgreicher Spielertrainer bei seinem Torabschluss im letzten Moment regelwidrig zu Fall gebracht worden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kronig selber nervenstark zum 3:2 und Tiefenbachs Glücks-Joker besorgte dann in der dritten Minute der Nachspielzeit noch den 4:2 Endstand, als er die flache Hereingabe von Damir Ser nach einem der vielen guten SV-Angriffe über die rechte Seite zu seinem 16. Saisontor nutzen konnte (93.).





Voranzeige:

Sonntag, 27.04.2025, 15.30 Uhr VfB Bad Rappenau – SV Tiefenbach

Mittwoch, 30.04.2025, 19 Uhr TSV Zaisenhausen – SV Tiefenbach

Sonntag, 04.05.2025, 15.30 Uhr SV Tiefenbach – SV Hilsbach

Zu unseren nächsten drei Partien sind alle SV-Freunde recht herzlich eingeladen.