Späte Strafe für schwache Leistung: SE Freising verliert auch in Grünwald Fußball-Landesliga

Die Landesliga-Fußballer des SE Freising haben sich die dritte Schlappe in Serie eingehandelt. In Grünwald war die rechte Seite die große Schwachstelle.

Nein, zum Straftraining mit eineinhalbstündigem Waldlauf wird Spielertrainer Florian Bittner die Seinen in dieser Woche zwar nicht verdonnern. Aber merklich angefressen war der 31-Jährige durchaus. Denn immerhin hatten sich die Gelb-Schwarzen im Münchner Nobelvorort gerade die dritte Niederlage in Serie eingehandelt. Auch wenn das Ergebnis knapp ausgefallen und zumindest ein glückliches Remis in Reichweite war: „Wir haben verdient verloren“, brachte es Bittner auf den Punkt. „Und wenn wir so weitermachen, werden wir bis zum Winter nicht mehr viele Punkte holen.“ Das saß.

Was den Coach am Freitagabend vor allem ärgerte, war, dass all das, was er mit seinem Team während der Woche einstudiert hatte, nicht umgesetzt wurde. „Die Mannschaft hat nicht das gespielt, was wir sehen wollten“, sagte Bittner. Man habe gezielt Dinge trainiert, doch auf den Platz gebracht habe seine Elf davon wenig. Der Boden in Grünwald war tief und daher schwer zu bespielen, „doch das darf keine Ausrede sein“.

Grünwald lässt vier Chancen aus