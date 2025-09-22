Späte Siege in der A-Klasse 6: Zolling holt drei Punkte im Topspiel

Die A-Klasse 6 hat einen neuen Tabellenführer: Der SC Oberhummel ist durch ihren klaren Erfolg und dank der SpVgg Zolling nun an der Spitze.

SpVgg Zolling – SG Tegernbach/Rudelzhausen 2:0 (1:0). Endlich habe es seine Truppe mal geschafft, mit 1:0 in Führung zu gehen, freute sich Zollings Trainer Thomas Brandmaier. Anschließend habe man es jedoch verpasst, den Sack zuzumachen. Durch eigene Fehler seien die Gäste zu zwei guten Chancen gekommen: „Glücklicherweise konnten wir heute aber die Null halten“, so der Coach, der anschließend von einem verdienten Sieg sprach. Nur dermaßen spannend hätten es seine Männer nicht machen müssen. Tore: 1:0/2:0 Andreas Kreitmeier (21./90.+3).

FC Moosburg II – TSV Moosburg 0:2 (0:0). Ein Stein sei ihm vom Herzen gefallen nach dem ersten Saisonsieg, betonte TSV-Trainer Andreas Lienhard. In der ersten Hälfte sei seine Truppe noch ein wenig zu fahrig aufgetreten, nach der Pause dann hochdominant. Der Ball wollte aber zunächst nicht in den gegnerischen Kasten, erst ein kurioses Eigentor aus 16 Metern beendete die Blockade. In der Nachspielzeit erhöhte Alan Jaworski nach einem schön zu Ende gespielten Angriff auf 2:0. Tore: 0:1 Ivica Sain-Pavlic (72./ET), 0:2 Alan Jaworski (90.+1).

SVA Palzing II – SV Oberhaindl㈠fing 1:2 (1:2). SVA-Trainer Felix Wirth fand nach dem Spiel, dass mindestens ein Punkt für sein Team verdient gewesen sei. Das 0:1 durch ein Eigentor sei in einer Phase gefallen, in der seine Truppe gefühlt 80 Prozent Ballbesitz hatte. Er lobte aber auch die Gäste, die mit langen Bällen in die Tiefe punkteten. Nach dem 1:2 kurz vor der Pause drückte seine Truppe und kreierte mehrere Topchancen. Der SVO seinerseits verschoss einen Elfmeter. Das Fazit von Wirth: „Wir waren heute einfach nicht überzeugt genug, um die Kugel über die gegnerische Torlinie zu bringen.“ Tore: 0:1 Fabio Klersy (10./ET), 0:2 Jonas Betzenbichler (40.), 1:2 Robin Dölz (45.).

SC Kirchdorf II – VfR Haag/Amper 3:0 (2:0). Nach ausgeglichenem Beginn freute sich SCK-Trainer Andreas Brinninger über die Führung im Anschluss an eine Ecke. Leider musste Schütze Johannes Kaindl kurz darauf verletzt vom Feld. Davon ließen sich die Gastgeber nicht beeindrucken und legten noch vor der Pause das 2:0 nach. „Zum Start der zweiten Hälfte drückte Haag und hatte ein paar Chancen. Zum Glück konnten wir dann den Sack zumachen,“ sagte Brinninger und lobte: „Wir haben heute eine geschlossene Teamleistung gezeigt.“ Tore: 1:0 Johannes Kaindl (18.), 2:0 Felix Zeilmaier (45.+3), 3:0 Tim Schwenk (71.).

SC Oberhummel – TSV Au 6:2 (4:0). In der ersten Halbzeit traten die Gastgeber absolut dominant auf und holten sich eine verdiente 4:0-Führung. Seine Jungs seien kompakt gestanden und hätten tollen Fußball gespielt, lobte Trainer Anton Hirschfeld. Die geduldige Gangart nach vorne setzte der SCO zunächst fort und legte per Strafstoß noch einen Treffer drauf. Aufgrund der deutlichen Führung ging die Einsatzbereitschaft aber ein wenig nach unten. Hirschfeld beschrieb es als Sommerkick zum Abschluss: „Insgesamt bin ich sehr stolz auf die Spieler, sie haben wieder eine starke Leistung gezeigt.“ Tore: 1:0 Felix Oberhauser (12.), 2:0 Dennis Baumgartner (15.), 3:0 Jerome Le Bris (40.), 4:0 Vitus Paulus (44.), 5:0 Thomas Hekele (54./FE), 5:1 Philipp Rosic (62./FE), 6:1 Leo Bechtel (85.), 6:2 Bastian Edmaier (90.+2).