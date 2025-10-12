 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Abdullah Asaad Hamdan Almoel von RW Wetzlar (l.) spielt den Ball, bevor ihm der Naunheimer Wahik Baghdasarian in die Quere kommt. © Isabel Althof
Späte Siege für Biskirchen/Ulmtal und Nauborn/Laufdorf

Teaser KLB WETZLAR: +++ In der Fußball-B-Liga Wetzlar setzen die Favoriten - wenn auch auf den letzten Drücker - ihren Siegeszug fort. Abstiegsängste plagen weiterhin Blau-Weiß Wetzlar trotz Punktgewinns +++

Wetzlar. Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal (2:0 bei Spartak Wetzlar) und die SG Nauborn/Laufdorf (1:0 gegen Münchholzhausen/Dutenhofen II) marschieren in der Fußball-B-Liga Wetzlar vorneweg. Währenddessen haben der TV Dornholzhausen (bereits am Freitagabend 3:0 bei Ehringshausen/Dillheim II) und der TSV Altenkirchen mit einem glücklichen 2:0-Sieg gegen Oberbiels Zweite gegen direkte Konkurrenten ein Abrutschen in die Abstiegszone verhindert. Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Wetzlar rang der Reserve des VfB Aßlar ein 0:0 ab, behält aber trotz des Punktgewinns die rote Laterne.

