Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Späte Siege für Biskirchen/Ulmtal und Nauborn/Laufdorf
Teaser KLB WETZLAR: +++ In der Fußball-B-Liga Wetzlar setzen die Favoriten - wenn auch auf den letzten Drücker - ihren Siegeszug fort. Abstiegsängste plagen weiterhin Blau-Weiß Wetzlar trotz Punktgewinns +++
Wetzlar. Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal (2:0 bei Spartak Wetzlar) und die SG Nauborn/Laufdorf (1:0 gegen Münchholzhausen/Dutenhofen II) marschieren in der Fußball-B-Liga Wetzlar vorneweg. Währenddessen haben der TV Dornholzhausen (bereits am Freitagabend 3:0 bei Ehringshausen/Dillheim II) und der TSV Altenkirchen mit einem glücklichen 2:0-Sieg gegen Oberbiels Zweite gegen direkte Konkurrenten ein Abrutschen in die Abstiegszone verhindert. Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Wetzlar rang der Reserve des VfB Aßlar ein 0:0 ab, behält aber trotz des Punktgewinns die rote Laterne.