Späte Siege für Biskirchen/Ulmtal und Nauborn/Laufdorf

Wetzlar. Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal (2:0 bei Spartak Wetzlar) und die SG Nauborn/Laufdorf (1:0 gegen Münchholzhausen/Dutenhofen II) marschieren in der Fußball-B-Liga Wetzlar vorneweg. Währenddessen haben der TV Dornholzhausen (bereits am Freitagabend 3:0 bei Ehringshausen/Dillheim II) und der TSV Altenkirchen mit einem glücklichen 2:0-Sieg gegen Oberbiels Zweite gegen direkte Konkurrenten ein Abrutschen in die Abstiegszone verhindert. Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Wetzlar rang der Reserve des VfB Aßlar ein 0:0 ab, behält aber trotz des Punktgewinns die rote Laterne.