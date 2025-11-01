Späte Punkteteilung –VfB Lübeck ringt Weiche Flensburg einen Punkt ab

Ein echtes Nordderby mit viel Brisanz stand auf dem Programm: SC Weiche Flensburg 08 empfing den VfB Lübeck. Beide Teams gingen mit gegensätzlichen Vorzeichen in die Partie. Während Weiche mit zuletzt starken Leistungen in der Regionalliga Nord an den oberen Tabellenrängen schnupperte, suchte Lübeck nach Konstanz und Punkten im Abstiegskampf. Entsprechend motiviert traten beide Mannschaften an – und lieferten den 1139 Zuschauern, darunter rund 300 Lübecker Fans, ein intensives und spannendes Spiel, das bis in die Nachspielzeit offen blieb.

Der VfB Lübeck erwischte den perfekten Start ins Derby: Ramiz Demir traf bereits in der 2. Minute nach einem feinen Pass von Rohin Shivani zur frühen Gästeführung. Die Flensburger Defensive war noch gar nicht richtig sortiert, als der Ball schon im Netz lag. Doch die Antwort der Heimelf kam prompt. In der 14. Minute nutzte Obinna Iloka die Unordnung in der Lübecker Abwehr nach einem langen Freistoß aus dem Mittelfeld und glich eiskalt zum 1:1 aus. Die Gastgeber übernahmen nun klar das Kommando. Lübeck leistete sich zahlreiche Fehlpässe, kam kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus – und Weiche drehte weiter auf.

Folgerichtig fiel in der 34. Minute das verdiente 2:1: Nach mehreren abgewehrten Versuchen landete der Ball bei Marcel Cornils, der aus 16 Metern abschloss. Der Schuss wurde noch abgefälscht und trudelte unhaltbar in die linke Ecke – der Jubel im Manfred-Werner-Stadion war groß. Bis zur Pause kontrollierte Flensburg das Geschehen und ging mit einer verdienten Führung in die Kabine.