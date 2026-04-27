Späte Pointe rettet Delmenhorst einen Punkt

– Foto: Andreas LITZE Richter

Ein Spiel mit klaren Kräfteverhältnissen, aber ohne klaren Sieger: TuS Büppel kontrolliert die Partie nahezu durchgehend, nutzt seine zahlreichen Chancen jedoch nicht. Delmenhorst zeigt sich dagegen effizient im entscheidenden Moment und sichert sich kurz vor Schluss ein Remis.

Der TuS Büppel hat im Heimspiel gegen den TV Jahn Delmenhorst zwei Punkte liegen gelassen. Beim 1:1 dominierten die Gastgeber über weite Strecken das Geschehen, verpassten es jedoch, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen.

„Das war heute über die gesamten 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor“, bilanzierte Büppels Trainer Moritz König. Seine Mannschaft habe „spielerisch absolut dominant“ agiert und den Gegner „eigentlich nie zur Entfaltung kommen lassen“. Tatsächlich verzeichnete Büppel eine Vielzahl hochkarätiger Möglichkeiten, ging aber erst nach der Pause durch Alicia Kersten (51.) in Führung.

Die Chancenverwertung blieb jedoch das große Manko. „Dass wir am Ende mit einem 1:1 nach Hause fahren, ist bei gefühlten 20 Großchancen natürlich extrem bitter“, so König weiter. Ein deutlich höherer Sieg sei möglich gewesen: „Wenn wir das Spiel hier 5:0 oder 6:0 gewinnen, kann sich niemand beschweren.“ Delmenhorst habe offensiv kaum stattgefunden und sei „vielleicht drei Mal in unserer Hälfte“ gewesen, kam aber dennoch zum Torerfolg.

Während Büppel seine Möglichkeiten ungenutzt ließ, setzte Delmenhorst auf Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit. Trainer Daniel Prause sprach nach dem Spiel von besonderen Umständen im Vorfeld: „Man muss sagen, wir hatten im direkten Vorfeld des Spiels einen Todesfall, der uns im engeren Kreis der Mannschaft sehr überraschend getroffen hat.“ Dennoch habe die Mannschaft daraus Energie gezogen und sei geschlossen aufgetreten.

Auf dem Platz zeigte sich Delmenhorst entsprechend fokussiert. „Die Mädels haben sich 90 Minuten lang an einen klaren Plan gehalten“, betonte Prause. Auch auf ungeplante Entwicklungen – etwa taktische Anpassungen oder verletzungsbedingte Wechsel im Zentrum – habe das Team stark reagiert: „Das haben die Mädels sofort und super umgesetzt.“

Büppel kam zwar zu Chancen, doch Delmenhorst verteidigte diszipliniert und blieb ruhig. „Wir haben mit einer wahnsinnigen Ruhe, mit einer wahnsinnigen Konsequenz und mit einer fast schon Abgeklärtheit unsere taktische Idee durchgezogen“, sagte Prause. Auch gefährliche Szenen, darunter ein früher Lattentreffer, habe sein Team „einfach so weg geatmet“.

In der Schlussphase wurde der Aufwand schließlich belohnt. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Julia Kastens in der 89. Minute einen Elfmeter zum Ausgleich. „Am Ende werden wir dann belohnt durch ein sehr spätes Tor, ein ganz klar berechtigter Elfmeter“, erklärte Prause. Entscheidend sei gewesen, dass seine Mannschaft im Vergleich zu vorherigen Spielen die nötige Konsequenz in den Schlussminuten gezeigt habe.

Für Prause war das Remis gerechtfertigt: „Für mich ist das am Ende ein verdienter Punkt“, auch weil Delmenhorst selbst mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt ließ. Der Zähler sei mit Blick auf die verbleibenden Spiele „unheimlich wichtig“ und könne sich noch als entscheidend erweisen.

Während Büppel trotz spielerischer Überlegenheit nur einen Punkt mitnimmt, unterstreicht Delmenhorst mit einer disziplinierten und geschlossenen Leistung einmal mehr seine Widerstandsfähigkeit.