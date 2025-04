*** Späte Niederlage in Heinsheim ***

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

1:0 Pohl 59', 1:1 Finkbeiner 71', 2:1 Carvalho 90+4'

Der TSV startete besser in die Partie und hatte in den ersten 15 Minuten das Kommando. Dies konnten die Gastgeber aber nicht in eine Führung ummünzen.

Nach gut einer Viertelstunde fand auch der FVW ins Spiel und erspielte sich durch Djurakovac und Hoseni zwei gute Möglichkeiten.

In der Folge ging es bis zur Pause hin und her mit den besseren Gelegenheiten für die Gastgeber, es sollte aber mit einem 0:0 in die Pause gehen.

Im zweiten Durchgang dann dass selbe Bild. Der TSV hat die ersten 15 Minuten im zweiten Durchgang und kann in der 59' eine Ecke zur Führung verwerten. Pohl ist es am Ende, der den Ball über die Linie drückt.

Ab diesem Zeitpunkt spielt nur noch der FVW. Disch, Pöllmann und Häcker kommen zu guten Möglichkeiten. In der 71' ist es aber Finkbeiner, der aus ca. 20 Metern abzieht und den Ausgleich mit einem sehenswerten Treffer markiert. Der Ball schlägt unhaltbar im linken Knick ein. Ausgleich!

Nun will der FVW den Sieg und kommt nochmal zu zwei 100%igen Tormöglichkeiten. Beides mal scheitert man am Heinsheimer Schlussmann.

Und so kommt es wie es kommen muss. In der letzten Minute der Nachspielzeit fährt Heinsheim einen Angriff über Carvalho, der ist nicht zu halten und überwindet den stark spielenden Reichert zum 2:1 Siegtreffer für die Gastgeber.

Am kommenden Wochenende empfangen wir den SC Amorbach im Waldstadion.

Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald